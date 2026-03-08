中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃士原／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）今日中華隊大戰韓國，終場以5：4獲得勝利，張育成、鄭宗哲與費爾柴德都在比賽中接連打出全壘打，兩大超商祭出開轟優惠，7-ELEVEN的CITY CAFE厚乳拿鐵特大杯、純黑/醇熟都買二送二。以下整理各家好康活動。

▲賀克韓成功，7ELEVEN明後天推出多項限時優惠。（圖／7ELEVEN提供）

7ELEVEN

賀克韓成功，7ELEVEN明後天推出多項限時優惠。

買二送二：

●CITY CAFE 厚乳拿鐵（特大）

●HIS CAFE咖啡純黑/醇熟

●可口可樂草莓口味600ml

●農心辛炒麵（原味/泰式酸辣）

●韓國熊津紅蔘飲（原味/不添加糖）

買二送一：

●紅牛能量飲料

●台灣啤酒金牌ONE 500ml

●台啤 500ml

●Tiger虎牌冰釀

●啤酒485ml

●海尼根Silver星銀啤酒 500ml

買一送一

●思樂冰特大杯

行動隨時取買二送二

●CITY PRIMA大杯精品馥芮白

●CITY TEA 琥珀小葉紅茶

▲全家便利商店優惠。（圖／取自全家便利商店臉書）

全家便利商店

慶祝中華隊炮轟韓國，3/9至3/10買一送一品項如下：

●熱狗35元系列指定品項

●經典蜂蜜蛋糕 ​

●義美生機莓果堅果棒

▲萊爾富同步推出多項優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富

萊爾富祭出多項限時優惠，包括微醉沙瓦（葡萄/乳酸）任選買一送一、寶礦力Ion Water 580ml買二送一；人氣甜點零食如卡迪那波浪洋芋片系列（銷魂麻辣鍋/泰式冬蔭功）、巧菲斯草莓蛋糕風味、雷神草莓牛奶巧克力餅乾、HI-L鮮奶油布蕾；還有追賽補給雙響泡指定品項（日式雞白湯麵/爆香牛肉湯麵）通通買一送一。

▲OKmart咖啡買二送二。（圖／取自OKmart臉書）

OKmart

第一彈：APP 專屬咖啡慶祝價

即日起，打開 OK APP 享有專屬優惠：

●極淬莊園美式/拿鐵：買二送二(限同品項)

●加碼再贈：555 點

第二彈：挺台灣貼紙免費送

想把這份感動貼在隨身小物上嗎？

●即日起至3/17，購買 OKCAFE 全品項大杯／特大杯飲品任3杯

●即贈「挺台灣貼紙」一張！

第三彈：最強應援神物登場

●台灣尚勇球棒爆米花：289元

▲家樂福冷藏韓式燒烤台灣豬五花肉/100g/39元。（圖／家樂福提供）

家樂福

第四波優惠（3/8至3/9）

●舒跑鹼性離子水PET/850ml/二件省更多/第一件21元二件39元平均一件19.5元

●家樂福INLOVE CAFÉ大杯濃郁美式咖啡/優惠50元買一送一

●冷藏韓式燒烤台灣豬五花肉/100g/39元

●韓國冷凍半殼生蠔/300g/299元

●樂扣722優質水壺/700ml/199元

●蔥阿伯冠軍蔥抓餅/600g/優惠149元買一送一

第五波優惠（3/8至3/10）

●卡滋爆米花桶/原價139元特價119元

●誠茗冷泡茶-鐵觀音480ml、誠茗冷泡茶-四季春480ml、誠茗冷泡茶茉莉綠480ml、誠茗冷泡茶 高山烏龍480ml/優惠69元買一送一

●飛魚卵香腸/ 250g/139元

●家樂福inLove Cafe漂浮冰咖啡買一送一

●SAMSUNG QA55Q7F QLED顯示器/使用OP點數100點折抵再送1000元現金折價券/特價15,900元

另外，麥當勞APP美食優惠與台灣選手們於棒球賽事中的精彩表現連動，只要台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得指定主餐現折10元；每得1分，即可獲得指定點心現折5元，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多。

昨天台捷大戰，中華隊：捷克以14比0獲得首勝，今日APP就發送十塊麥克雞塊現折10元、單點焦糖奶茶（冰）半價兩款優惠券，使用期限到3月10日。