新北通緝犯討債反遭砍8刀！滿身血被女友丟包　毒品糾紛7人送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區信義路一處民宅昨（7日）晚間發生砍人事件，警方接獲報案到場時，現場已血跡斑斑。經查竟是毒品債務糾紛引發的大亂鬥，一名廖姓通緝犯因販賣喪屍煙彈給賴男，雙方有5000元債務，於是帶人上門討債不成，反遭對方持刀砍8刀造成重傷，倒臥血泊。警方隨後逮捕7人，並搜出毒品FM2，訊後依殺人未遂、毒品及社會秩序維護法送辦。

▼警方到場時僅剩下受傷廖男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

37歲的廖姓男子（乙方）與43歲的賴姓男子（甲方），日前有5000元的販賣毒品喪屍煙彈糾紛。廖男多次催討未果，昨晚10時許夥同35歲劉姓女友及30歲劉姓友人，氣勢洶洶前往賴男信義路的住處討債。

雙方在屋內談判不到幾分鐘便爆發口角，隨即演變為肢體衝突。在場的賴男的女友及友人共4人也加入混戰。混亂中，乙方劉男與甲方高男竟各自抽刀猛力攻擊對方，混亂中卻造成前來討債的廖男腰部、臀部及大腿共身中8刀，當場血流如注。眾人見闖下大禍紛紛竄逃，受傷的廖男勉強步行逃離現場，最終體力不支倒臥路旁。警方趕抵後，將廖男緊急送醫救治，赫然發現他竟是詐欺案遭法院發布的通緝犯。

警方隨後將逃逸的眾人共7人全數查緝到案。盤查過程中，警方在劉姓友人身上搜出18顆第三級毒品 FM2。警方深入追查發現，這起債務糾紛與毒品買賣有關，廖男涉嫌販賣喪屍煙彈給賴男。儘管雙方皆表示互不提告，但針對高男、劉男持刀砍殺廖男，仍依殺人未遂移送。另劉男持有大量 FM2、廖男販賣毒品煙彈，分別依毒品罪送辦。全案7人在屋內互毆行為依社會秩序維護法第87條報請裁處。

▼警方查扣逞兇的2把兇刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）