地方 地方焦點

熱愛農事卻在警界37年！花蓮警所長榮退　轉戰田間當休閒農夫

▲▼玉里分局長許竣閔親自頒發紀念品，感謝陳所長長年的付出與努力，並祝福在人生下一階段享受悠閒自在的田園時光。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲玉里分局長許竣閔親自頒發紀念品，感謝陳所長（中）長年的付出與努力，並祝福在人生下一階段享受悠閒自在的田園時光。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在警界服務37年3個月的花蓮縣警察局玉里分局清水檢查所所長陳基財，長年深耕地方治安工作，從基層員警一路歷練至派出所所長，隨著退休時刻即將到來，他也規劃回歸簡單生活，投入自己年輕時便嚮往的農耕興趣，成為一名「休閒農夫」。

所長陳基財於民國85年調任至玉里分局服務，此後長達28年的時間都在玉里地區深耕基層警政工作。他歷任卓樂、觀音、立山及清水等派出所所長職務，一步一腳印從基層員警逐步晉升，長年守護地方治安，與地方居民建立深厚情誼。

在玉里派出所服務期間，陳基財也積極經營警勤區，深入地方、與居民保持熱絡互動，熟悉地方生態與民情，因而榮獲花蓮縣績優警勤區員警肯定。多年來他兢兢業業、奉公守法，在警察生涯中更曾榮獲10年、20年、30年及35年警察獎章，肯定其長年對警政工作的付出與貢獻。

▲▼玉里分局長許竣閔親自頒發紀念品，感謝陳所長長年的付出與努力，並祝福在人生下一階段享受悠閒自在的田園時光。（圖／玉里警分局提供，下同）

回顧警察生涯，陳基財始終秉持盡忠職守的精神。他表示，警察工作雖然辛苦，但能為地方治安盡一份心力，是自己始終堅持的動力。

談到從警生涯中印象最深刻的案件，陳所長回憶，民國91年在玉里派出所服務期間，當時在監視器尚未普及，只能透過逐戶訪查與傳統偵查技巧蒐集線索，案件偵辦過程相當艱辛。為了儘快破案，他與同仁連續36小時不眠不休投入調查，最終成功偵破案件，讓他至今仍記憶深刻。

▲▼玉里分局長許竣閔親自頒發紀念品，感謝陳所長長年的付出與努力，並祝福在人生下一階段享受悠閒自在的田園時光。（圖／玉里警分局提供，下同）

隨著退休腳步逐漸接近，陳所長也已規劃未來生活。他笑說，年輕時就對種植相當有興趣，退休後希望把時間留給自己，回歸自然生活，種植苦茶樹與芒果，過著簡單而充實的農村生活。

玉里分局7日也特別表達對陳基財多年奉獻的感謝，由分局長許竣閔親自頒發紀念品，感謝其長年對地方治安的付出與努力，並祝福他退休後生活順心、身體健康，在人生下一階段享受悠閒自在的田園時光。

分局長表示感謝陳所長將人生最精華的歲月奉獻給警察工作，也守護了玉里地區多年的安定，如今即將卸下警職，他的人生也將展開另一段嶄新篇章，在田園之間延續踏實的人生步調。
 

