未來不是AI取代人類　陸學者：會用AI的人「淘汰」不會的人

記者任以芳／綜合報導

第四屆上海科技傳播大會今（8）日於張江科學會堂舉行，人工智慧（AI）再度成為科學界與教育界熱議的焦點。針對大眾對「失業」的焦慮，大陸中國科學院院士、神經生物學家蒲慕明在演講中精闢定調，未來數十年，並非「AI取代人」，而是「會用AI的人」將取代「不會用AI的人」。他呼籲社會應從恐懼轉向學習，將AI視為基礎必修能力。

上海交通大學副校長曾小勤教授介紹，上海交大今年4月發佈了「AI十條」，希望為社會大眾探索出規範使用人工智能的創新發展道路。

AI時代來臨，並不代表人類價值的終結，而是教育模式必須迎來劇變。

蒲慕明引述麥肯錫全球研究院數據指出，「麥肯錫全球研究院預測：到2030年，20%—30%的職業將被AI取代或實現自動化；到2045年，50%的職業將被AI取代。」但這並不代表人類價值的終結，而是教育模式必須迎來劇變。

如果這一預測基本準確，教育和科技傳播工作將如何順應這一趨勢？他認為，隨著大模型等生成式AI興起，各專業的學習門檻大幅降低。因此，教育的重心應從單純的「知識傳授」轉向培養學生「自學求知」的能力。他強調，未來教師的功能將從主導地位轉向輔助地位，協助學生「學習如何學習」，並加強AI無法替代的社會倫理與群體生活規範培養。

曾小勤教授也在會中介紹了該校於4月發布的「AI10條」，旨在探索規範使用AI的創新路徑。蒲慕明進一步建議，應將AI納入中小學及高校的基礎必修課，使其地位與語文、數學同等重要。

他樂觀表示，AI的普及將使低成本、高品質的教育資源加速滲透至農村與邊遠地區，實現真正的因材施教。與其擔憂被取代，不如積極掌握工具，這才是新科技時代的生存之道。