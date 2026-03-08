　
    • 　
>
地方 地方焦點

深耕日本市場！花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

▲花蓮縣府今年再度攜手縣內各級農會及多家優質農產業者設置「花蓮館」，共同推廣花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供去年參展照片）

▲花蓮縣府今年再度攜手縣內各級農會及多家優質農產業者設置「花蓮館」，共同推廣花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供去年參展照片）

記者王兆麟／花蓮報導

全球三大專業食品展之一的「東京國際食品展將於3月10日至3月13日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）舉行。花蓮縣政府今年再度率團赴日參展，攜手縣內各級農會及多家優質農產業者設置「花蓮館」，共同推廣花蓮特色農產品，展現縣府持續推動農產品國際行銷、拓展海外市場的成果，也持續深化花蓮農業與日本市場的交流合作。

▲花蓮縣府今年再度攜手縣內各級農會及多家優質農產業者設置「花蓮館」，共同推廣花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供去年參展照片）

▲▼參展廠商展現花蓮農業多元發展成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

東京國際食品展（Foodex Japan 2026）為亞洲規模最大、全球具指標性的專業食品展會之一，每年吸引世界各地食品業者與專業買主齊聚，是台灣農產品拓銷日本市場的重要平台。花蓮縣政府自110年起持續參展，今年已邁入第6年，透過長期深耕展會平台，逐步建立花蓮農產品在日本市場的品牌能見度與合作基礎。

農業處長陳淑雯說明，今年展區整體規劃「花蓮館」品牌形象，並結合財團法人中華民國對外貿易發展協會海外行銷資源，透過展區整體視覺呈現與專業買主媒合機制，協助花蓮農產業者與日本食品通路、餐飲及零售產業建立合作機會，持續拓展市場通路。

▲花蓮縣府今年再度攜手縣內各級農會及多家優質農產業者設置「花蓮館」，共同推廣花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供去年參展照片）

近年參展成果逐步累積，前年透過東京食品展平台，成功輔導花蓮農友運用日本Makuake電商平台推廣產品，提升花蓮農產品在日本市場的能見度；去年除參與展會外，也前往熊本與福岡舉辦農業快閃推廣活動，邀請當地業者與消費者近距離體驗花蓮農產品風味，促進台日農業、食品加工與觀光產業交流。

▲花蓮縣府今年再度攜手縣內各級農會及多家優質農產業者設置「花蓮館」，共同推廣花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供去年參展照片）

農業處指出，今年參展仍以「整體品牌、團隊行銷」為主軸，透過產品展示與一對一商洽交流，提高合作媒合機會，逐步建立穩定的外銷合作關係與長期供應鏈。

本次參展廠商包括花蓮縣各級農會，以及淺草堂、銀川永續農場、食源縱谷企業社、天賜糧源股份有限公司及臺灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠等業者，產品涵蓋花蓮優質稻米、有機農產品、特色酒品、保健機能食品及多元農產加工品，展現花蓮農業多元發展成果。

▲花蓮縣府今年再度攜手縣內各級農會及多家優質農產業者設置「花蓮館」，共同推廣花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供去年參展照片）

縣長徐榛蔚表示，日本市場高度重視食品品質與安全管理，而花蓮擁有純淨水土與優良生產環境，加上完善的有機驗證與產銷履歷制度，是花蓮農產品進軍國際市場的重要優勢。透過持續參與國際食品展，不僅能拓展外銷通路，也能讓更多國際消費者認識花蓮農業的特色與價值。

花蓮縣政府表示，未來將持續透過國際展會參與、品牌輔導及市場推廣等多元策略，推動農產加工升級與農業國際行銷，深化與日本及其他海外市場的合作交流，讓花蓮優質農產品穩健走向國際，持續提升花蓮農業的國際能見度與產業競爭力。
 

03/06 全台詐欺最新數據

買宵夜遇死劫！高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂　夫求法官判死刑

亞洲最大、世界第三大的「東京國際食品展」將於3月10日至13日隆重登場。嘉義縣政府今年以「阿里山的美好滋味」為主題，由翁章梁縣長親自領軍，集結山、海、平原的優質農特產品組成「嘉義隊」，向國際買家展示嘉義農業的品牌深度與創新實力。

