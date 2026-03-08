　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假「雲端發票中獎」詐騙猖獗　詐團隨機發電郵小資女遭盜刷

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局8日發表近期詐騙預警：詐團以電商名義寄發電子郵件，佯稱通知民眾「雲端發票中獎」，附上偽冒的「財政部電子發票整合服務平台」連結，誘使收信者點擊網址。民眾一旦進入該假網站，頁面會要求輸入「身分證字號」、「載具驗證碼」及「信用卡號」等資料，並在後續跳出要求輸入 OTP 簡訊驗證碼的畫面，詐騙集團藉此取得授權進行信用卡盜刷。

刑事局舉案例說明，一女子日前在上班期間收到一封主旨為「【MOMO購物網】雲端發票中獎通知：您有一筆1200元獎金待領取」的電子郵件。該信件的標誌與配色與官方網站相似，信件內附有財政部電子發票整合服務平台的連結。

女子點擊連結後進入疑似官方網站的頁面，依指示輸入身分證字號、信用卡號及有效期限等資料，並在系統提示下輸入手機收到的6位數驗證碼。不久後，她接獲銀行通知，顯示信用卡出現新台幣36977元的國外交易刷卡紀錄，才察覺遭詐團盜刷。

刑事局表示，上述手法利用假網站蒐集個資與信用卡資訊，再透過OTP驗證碼完成交易授權，相關行為已涉及《刑法》詐欺罪。警方提醒，民眾若接獲類似電子郵件或簡訊，應提高警覺，避免點擊來源不明的網址，且電子發票中獎兌領通常不需輸入信用卡資料。如疑似遭遇詐騙，可保留相關證據並向就近警察機關報案，或撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排：謝謝嘎哥
中華隊擊敗韓國！　日本確定提前鎖定8強
韓國1分差輸中華隊！　韓媒崩潰：晉級烏雲壟罩
中華隊擊沉韓國！戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰
快訊／台灣擊退韓國！　晉級8強還有希望
快訊／中華隊贏了！　5比4氣走韓國
快訊／吳念庭10局關鍵傳本壘擋住1分！　韓國挑戰失敗
陳傑憲骨裂仍拚！代跑衝回超前分　東京巨蛋球迷沸騰
快訊／陳傑憲跑回超前分！　5比4韓國
快訊／陳傑憲上場了！
快訊／中華隊、韓國進入10局延長賽！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假「雲端發票中獎」詐騙猖獗　詐團隨機發電郵小資女遭盜刷

2男1女開賓士登門討債　高雄單親媽氣炸：我會向錢莊借錢嗎？

北投82歲女駕駛追撞多輛汽機車！肇事前衝上人行道畫面曝

基隆婦人行道突昏厥倒地　警局長林信雄督勤巧遇即刻救援

大膽！高雄男闖知名月老廟「抱走功德箱」　報應來太快慘了

快訊／19歲志願役台中夜景餐廳遭車壓死　空軍司令部發聲了

偷拍3年「強吻猥褻女同學」！6人受害　男大生自曝壓力大下場曝

基隆路邊飄異味！民眾疑氣體外洩急報警　老車漏油虛驚一場

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

假「雲端發票中獎」詐騙猖獗　詐團隨機發電郵小資女遭盜刷

2男1女開賓士登門討債　高雄單親媽氣炸：我會向錢莊借錢嗎？

北投82歲女駕駛追撞多輛汽機車！肇事前衝上人行道畫面曝

基隆婦人行道突昏厥倒地　警局長林信雄督勤巧遇即刻救援

大膽！高雄男闖知名月老廟「抱走功德箱」　報應來太快慘了

快訊／19歲志願役台中夜景餐廳遭車壓死　空軍司令部發聲了

偷拍3年「強吻猥褻女同學」！6人受害　男大生自曝壓力大下場曝

基隆路邊飄異味！民眾疑氣體外洩急報警　老車漏油虛驚一場

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

熱愛農事卻在警界37年！花蓮警所長榮退　轉戰田間當休閒農夫

中華隊經典賽首次擊敗韓國　曾豪駒：棒球就是這麼有趣

八點檔男星試鏡被淘汰「看ATM餘額哭了」　打工遭客人一句話打擊！

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

中華隊復仇成功！狂朝聖徐展元「1句話」　球迷淚：謝謝英雄

台人東京抽菸收罰單！發文嘆「都躲到巷子角落了」全罵翻

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

中華隊苦戰10局擊敗韓國　日本提前鎖定經典賽8強

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

薔薔要登巴黎時裝周走秀了！「胸下挖空」超辣定裝照曝：跌倒也爬起來

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

社會熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡

快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

即／19歲志願役遭車壓死　空軍司令部聲明

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

國道北上晚間自撞！駕駛、乘客雙雙送醫

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

更多熱門

相關新聞

雲端發票500元獎加碼　上半年每期多70萬組

雲端發票500元獎加碼　上半年每期多70萬組

為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，財政部賦稅署公布，今年1至6月期統一發票獎項中，雲端發票專屬500元獎將每期加開70萬組，由原本315萬組提高至385萬組，讓民眾中獎機會再提升。

警破釣魚簡訊詐團　刺青師主嫌愛炫富

警破釣魚簡訊詐團　刺青師主嫌愛炫富

李泱輯發文痛批吸金盤業務：不是蠢就是壞　

李泱輯發文痛批吸金盤業務：不是蠢就是壞　

國際刑警駐外聯絡官去年逮167名逃犯　劉世芳視訊慰勉

國際刑警駐外聯絡官去年逮167名逃犯　劉世芳視訊慰勉

竹聯幫成員走私市值1500萬海洛因　11人收押

竹聯幫成員走私市值1500萬海洛因　11人收押

關鍵字：

標籤:詐騙警示雲端發票信用卡盜刷假網站刑事局

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

倒春寒！　又要跌破10℃

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面