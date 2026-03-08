假「雲端發票中獎」詐騙猖獗　詐團隨機發電郵小資女遭盜刷

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導



刑事局8日發表近期詐騙預警：詐團以電商名義寄發電子郵件，佯稱通知民眾「雲端發票中獎」，附上偽冒的「財政部電子發票整合服務平台」連結，誘使收信者點擊網址。民眾一旦進入該假網站，頁面會要求輸入「身分證字號」、「載具驗證碼」及「信用卡號」等資料，並在後續跳出要求輸入 OTP 簡訊驗證碼的畫面，詐騙集團藉此取得授權進行信用卡盜刷。



刑事局舉案例說明，一女子日前在上班期間收到一封主旨為「【MOMO購物網】雲端發票中獎通知：您有一筆1200元獎金待領取」的電子郵件。該信件的標誌與配色與官方網站相似，信件內附有財政部電子發票整合服務平台的連結。

女子點擊連結後進入疑似官方網站的頁面，依指示輸入身分證字號、信用卡號及有效期限等資料，並在系統提示下輸入手機收到的6位數驗證碼。不久後，她接獲銀行通知，顯示信用卡出現新台幣36977元的國外交易刷卡紀錄，才察覺遭詐團盜刷。



刑事局表示，上述手法利用假網站蒐集個資與信用卡資訊，再透過OTP驗證碼完成交易授權，相關行為已涉及《刑法》詐欺罪。警方提醒，民眾若接獲類似電子郵件或簡訊，應提高警覺，避免點擊來源不明的網址，且電子發票中獎兌領通常不需輸入信用卡資料。如疑似遭遇詐騙，可保留相關證據並向就近警察機關報案，或撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。

