卓榮泰包機赴日看經典賽　國民黨嗆：維安、特勤怎麼純然自費？

▲國民黨發言人牛煦庭 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，引發關注。卓榮泰今（8日）受訪表示，昨天是休假日、自費而且是私人的活動，在日本與國人一起為Team Taiwan加油是唯一安排，沒有其他任何目的。國民黨發言人牛煦庭批評，到底是什麼包機法？卓榮泰身為行政院長週邊總有維安、特勤等相關的配套措施，所以客觀上面他也是不太可能純然的自費，無論如何都有動用到公家的資源。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日本東京登場，台灣昨天以14比0扣倒捷克，卓榮泰親赴東京巨蛋現場看球，有球迷高喊「院長好」、「Team Taiwan」，卓榮泰也是台日1972年斷交以來，首位赴日的現任行政院長。

不過，卓榮泰現身東京巨蛋消息一傳出，外界關注卓榮泰是否有與日本政要見面，國民黨提出質疑，卓榮泰搭華航專機來回是否為納稅人買單。卓榮泰今天上午出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動前接受媒體聯訪表示，昨天是休假日，去日本東京是自費且私人的活動，唯一安排就是與國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他任何目的，也沒有任何評論。

牛煦庭對此表示，卓榮泰自稱自費前往日本看球，除了有沒有把公務擱在一邊、把國家大事擱在一邊這樣的爭議外，更重要的是自費去看球不是開玩笑的，包機的經費可能是上達好幾百萬，那他是個什麼樣的包機法？卓榮泰應該跟國人說明清楚。

牛煦庭認為，卓榮泰身為行政院長，週邊總有維安、特勤等相關的配套措施，所以客觀上面也不太可能純然自費，無論如何都有動用到公家的資源，到底是否正確？應該有賴社會大眾的這樣子的公評。牛煦庭說，有很多民進黨的政治人物、支持者說有外交的考量等等，但這說法跟行政院講稱純然私人行程，也完全不符合，此事還有很多需要跟國人大眾說明清楚的地方，這我要再次提醒，這樣的觀感恐怕不是特別好，還是希望我們行政院長以國事為重。

