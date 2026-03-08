　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

▲新北農業創生邁新里程 永續餐桌串聯15家旅宿。（圖／新北市農業局提供）

▲「金山漫遊」今天同步發表新北首本農業創生書刊《北海靠岸》，收錄北海岸豐富的產業故事與旅遊路線。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府攜手地域品牌「金山漫遊」整合北海岸豐饒物產，與新北北海洲際酒店等15家旅宿業者合作推動長期食材供應機制。市長侯友宜今（8日）出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證在地跨域合作的新里程碑，並致贈地方創生新書《北海靠岸》予合作業者，讓旅客入住旅宿時也能深入了解北海岸的風土與產業故事，展現新北農業創生與永續餐桌的實踐成果。

「金山漫遊」長期深耕北海岸，已發展為成熟的在地農業觀光平台。團隊於2024年串聯新北農創場域，並與日本JTB合作推動「日本修學旅行來新北」計畫，提升北海岸的國際能見度；2025年活化大鵬足湯公園設立「北海共販所」，打造在地農特產展售與職人體驗據點。今年則進一步擴大合作至旅宿端，攜手15家旅宿業者建立在地食材供應模式，將地瓜、茭白筍、小卷等北海岸物產導入餐桌，降低食材運輸距離與碳足跡。

▲新北農業創生邁新里程 永續餐桌串聯15家旅宿。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證「金山漫遊」與新北北海洲際酒店等15家旅宿業者推動長期食材供應合作。

活動中同步發表新北首本農業創生書刊《北海靠岸》，書中收錄北海岸產業故事與旅遊路線，並由市長代表致贈合作旅宿業者，未來將成為旅客入住期間的在地導覽讀本，實踐「吃在地、懂在地」的深度旅遊。適逢國際婦女節，侯友宜也特別致贈「金山特色明信片」給為在地產業鏈努力付出的女性，為活動增添溫馨意義。

侯友宜表示，新北市希望讓年輕人願意返鄉並留在地方就業，因此全國首創以「農業」為基礎推動地方創生，跨域整合農業、教育、觀光、在地產業與行銷通路資源，透過地域品牌與農創場域建立完整產業鏈。此次與旅宿業者啟動在地食材常態採購機制，也象徵北海岸農業創生正式邁入「旅宿供應鏈在地化」的新階段。

▲新北農業創生邁新里程 永續餐桌串聯15家旅宿。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜見證在地跨域合作的新里程碑，展現新北農業創生與永續餐桌的實踐成果。

「金山漫遊」執行長賴家華表示，地域品牌的核心不只是舉辦活動，而是讓地方物產、職人精神與農漁文化轉化為可被看見、被消費且能永續運作的支持系統。透過此次與旅宿業者合作，產地端能獲得穩定銷售通路，農漁民也更有信心投入開發具地方特色與高品質的農特產品，讓旅客在餐桌上就能品嚐北海岸的風土滋味。

新北市農業局指出，市府以「三生農業」為願景，從生產、生活與生態三面向推動農業創生，此次與「金山漫遊」整合在地資源，將旅宿、產地與地方文化串聯成深度旅行路徑，提升北海岸品牌知名度並帶動產業鏈發展。農業局也推薦民眾前往大鵬足湯公園的「北海共販所」選購特色物產、參與職人體驗與文化導覽，或入住合作旅宿品嚐以在地食材入菜的永續料理，深入感受北海岸「在地共好」的旅行魅力。更多詳細資訊，請至「金山漫遊」官網查詢。

【更多新聞】

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排：謝謝嘎哥
中華隊擊敗韓國！　日本確定提前鎖定8強
韓國1分差輸中華隊！　韓媒崩潰：晉級烏雲壟罩
中華隊擊沉韓國！戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰
快訊／台灣擊退韓國！　晉級8強還有希望
快訊／中華隊贏了！　5比4氣走韓國
快訊／吳念庭10局關鍵傳本壘擋住1分！　韓國挑戰失敗
陳傑憲骨裂仍拚！代跑衝回超前分　東京巨蛋球迷沸騰
快訊／陳傑憲跑回超前分！　5比4韓國
快訊／陳傑憲上場了！
快訊／中華隊、韓國進入10局延長賽！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

熱愛農事卻在警界37年！花蓮警所長榮退　轉戰田間當休閒農夫

深耕日本市場！花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

新北金山中繼市場今開幕亮相　侯友宜：打造明亮舒適採買環境

三八婦女節送暖北門　台南做工行善團修屋助弱勢市長夫人慰勞志工

弱勢家庭家人或主要照顧者常貧病交迫　南投家扶義賣周3/8登場

埔里「玫開四度」6度參加英國柑橘果醬大賽　勇奪1金8銀16銅佳績

南投首家！埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打　18隊聯合開球場面壯觀

桃蘆竹5里元宵聯誼很有選舉味　王世堅為呂宇晟站台盛讚後起之秀

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

熱愛農事卻在警界37年！花蓮警所長榮退　轉戰田間當休閒農夫

深耕日本市場！花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

新北金山中繼市場今開幕亮相　侯友宜：打造明亮舒適採買環境

三八婦女節送暖北門　台南做工行善團修屋助弱勢市長夫人慰勞志工

弱勢家庭家人或主要照顧者常貧病交迫　南投家扶義賣周3/8登場

埔里「玫開四度」6度參加英國柑橘果醬大賽　勇奪1金8銀16銅佳績

南投首家！埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打　18隊聯合開球場面壯觀

桃蘆竹5里元宵聯誼很有選舉味　王世堅為呂宇晟站台盛讚後起之秀

熱愛農事卻在警界37年！花蓮警所長榮退　轉戰田間當休閒農夫

中華隊經典賽首次擊敗韓國　曾豪駒：棒球就是這麼有趣

八點檔男星試鏡被淘汰「看ATM餘額哭了」　打工遭客人一句話打擊！

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

中華隊復仇成功！狂朝聖徐展元「1句話」　球迷淚：謝謝英雄

台人東京抽菸收罰單！發文嘆「都躲到巷子角落了」全罵翻

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

中華隊苦戰10局擊敗韓國　日本提前鎖定經典賽8強

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

薔薔要登巴黎時裝周走秀了！「胸下挖空」超辣定裝照曝：跌倒也爬起來

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

地方熱門新聞

仁王護國息災祈福法會屏東登場

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

民進黨蘆竹新星呂宇晟　獲王世堅盛讚

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

埔里「玫開四度」參加英國柑橘果醬大賽　奪1金8銀16銅

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

三八婦女節送暖北門台南做工行善團修屋助弱勢

南投家扶義賣周3/8登場　助弱勢家庭走出貧病醫療困境

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

柯文哲、謝龍介新營同台力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

更多熱門

相關新聞

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

新北市金山中繼市場今（8日）正式亮相並舉行開幕典禮，新北市長侯友宜出席致詞表示，感謝金山市場自治會、全體攤商及地方立委、議員與各界共同支持，讓市場蛻變為明亮、整潔、舒適的全新空間；同時也向陪伴地方多年的金山舊市場致上敬意，為其功成身退畫下圓滿句點。

金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

蘇巧慧婦女節秀政績　爭取新生兒每胎領10萬、育嬰留停津貼領8成薪

蘇巧慧婦女節秀政績　爭取新生兒每胎領10萬、育嬰留停津貼領8成薪

萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導管制措施一次看

萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導管制措施一次看

關鍵字：

新北市農業北海岸旅宿在地食材永續餐桌地方創生

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

倒春寒！　又要跌破10℃

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面