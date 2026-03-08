新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

▲「金山漫遊」今天同步發表新北首本農業創生書刊《北海靠岸》，收錄北海岸豐富的產業故事與旅遊路線。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府攜手地域品牌「金山漫遊」整合北海岸豐饒物產，與新北北海洲際酒店等15家旅宿業者合作推動長期食材供應機制。市長侯友宜今（8日）出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證在地跨域合作的新里程碑，並致贈地方創生新書《北海靠岸》予合作業者，讓旅客入住旅宿時也能深入了解北海岸的風土與產業故事，展現新北農業創生與永續餐桌的實踐成果。

「金山漫遊」長期深耕北海岸，已發展為成熟的在地農業觀光平台。團隊於2024年串聯新北農創場域，並與日本JTB合作推動「日本修學旅行來新北」計畫，提升北海岸的國際能見度；2025年活化大鵬足湯公園設立「北海共販所」，打造在地農特產展售與職人體驗據點。今年則進一步擴大合作至旅宿端，攜手15家旅宿業者建立在地食材供應模式，將地瓜、茭白筍、小卷等北海岸物產導入餐桌，降低食材運輸距離與碳足跡。

▲侯友宜出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證「金山漫遊」與新北北海洲際酒店等15家旅宿業者推動長期食材供應合作。

活動中同步發表新北首本農業創生書刊《北海靠岸》，書中收錄北海岸產業故事與旅遊路線，並由市長代表致贈合作旅宿業者，未來將成為旅客入住期間的在地導覽讀本，實踐「吃在地、懂在地」的深度旅遊。適逢國際婦女節，侯友宜也特別致贈「金山特色明信片」給為在地產業鏈努力付出的女性，為活動增添溫馨意義。

侯友宜表示，新北市希望讓年輕人願意返鄉並留在地方就業，因此全國首創以「農業」為基礎推動地方創生，跨域整合農業、教育、觀光、在地產業與行銷通路資源，透過地域品牌與農創場域建立完整產業鏈。此次與旅宿業者啟動在地食材常態採購機制，也象徵北海岸農業創生正式邁入「旅宿供應鏈在地化」的新階段。

▲侯友宜見證在地跨域合作的新里程碑，展現新北農業創生與永續餐桌的實踐成果。

「金山漫遊」執行長賴家華表示，地域品牌的核心不只是舉辦活動，而是讓地方物產、職人精神與農漁文化轉化為可被看見、被消費且能永續運作的支持系統。透過此次與旅宿業者合作，產地端能獲得穩定銷售通路，農漁民也更有信心投入開發具地方特色與高品質的農特產品，讓旅客在餐桌上就能品嚐北海岸的風土滋味。

新北市農業局指出，市府以「三生農業」為願景，從生產、生活與生態三面向推動農業創生，此次與「金山漫遊」整合在地資源，將旅宿、產地與地方文化串聯成深度旅行路徑，提升北海岸品牌知名度並帶動產業鏈發展。農業局也推薦民眾前往大鵬足湯公園的「北海共販所」選購特色物產、參與職人體驗與文化導覽，或入住合作旅宿品嚐以在地食材入菜的永續料理，深入感受北海岸「在地共好」的旅行魅力。更多詳細資訊，請至「金山漫遊」官網查詢。