「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

▲王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

自美國總統川普欲吞併格陵蘭島之後，與歐洲關係陷入緊張。近幾個月，多位歐洲領導人相繼訪問中國大陸。大陸外長王毅表示，中方對於發展中歐關係的立場明確，始終認為歐洲是維護國際秩序穩定的重要力量，並強調中歐經貿關係的本質是優勢互補，「樂見歐洲的朋友們走出保護主義的『小閣樓』」。

西班牙艾菲社（Agencia EFE）今（8）日於大陸兩會的外長記者會上提問，川普回歸迫使歐洲重新審視此前對華消極的立場，中方認為歐方在改善對華關係的過程中採取了哪些積極措施？有哪些舉動是錯誤的？中方是否將歐方接連訪華視為歐洲增強戰略自主的表現？

王毅回應，去年以來，中國同歐洲國家的關係相繼回暖。雙方貿易總額超過了1兆美元，200多萬歐洲遊客免簽來華，歐洲領導人更是接踵來訪，中歐彼此往來日趨密切，我們還達成了一批新的合作協議。「事實證明，中歐關係的穩定性源於共同利益，確定性來自互利共贏。」

「對於發展中歐關係，中方的立場是明確的」，王毅說，中國始終認為歐洲是多極格局中的當然一極，是維護國際秩序穩定的重要力量，也是實現中國式現代化的關鍵夥伴。

王毅強調，中歐關係要想走得穩、走得好，關鍵是歐洲要樹立正確對華認知。「我們注意到，越來越多歐洲有識之士認同中國不是競爭對手而是全球夥伴，尤其是年輕一代看待中國更加客觀、更加積極。」

他指出，中歐經貿關係的本質是優勢互補，完全可以在發展進程中實現動態平衡。中歐合作的事實表明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害經濟安全，築牆設壘只能孤立自己。

王毅最後稱，「我們樂見歐洲的朋友們走出保護主義的『小閣樓』，來到中國市場的『健身房』，到這裡強筋壯骨，提升競爭能力。」