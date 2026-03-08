　
大陸 大陸焦點 特派現場

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院！AI助老若研發成功

▲AI,人工智慧,人工智能。（圖／CFP）

▲大陸政協委員稱，「我80歲有機器人就不去養老院，引起大陸網友熱議。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

隨著人工智能技術的飛速發展，AI對教育及就業市場的影響成為社會關注的焦點。面對「AI是否會取代人類工作」，成為大陸全國兩會期間熱門話題。大陸政協委員、北大第一醫院老年病內科主任劉梅林也指出，等自己80歲了，有機器人了就不去養老院了。此話一出，引起大陸許多網友共鳴。

當智能機器人到來，會有多少行業失業？今年大陸兩會關於智能應用話題不斷，許多網友紛紛熱議，科技改變生活，難道還要淘汰養老院？這樣一來，多少崗位或行業會因為機器人而成為歷史，新時代，更多普通人的就業機會會不會被AI來替代？

綜合陸媒報導，大陸政協委員、北大第一醫院老年病內科主任劉梅林指出，「等我到80歲的時候，機器人如果研發出來，我可以不去養老院。」

劉梅林表示，自己可以讓機器人陪著她輔助自己全家生活。在未來，人工智能機器人的發展，將助力積極應對老齡化。

▲▼ 大陸政協委員、北大第一醫院老年病內科主任劉梅林 。（圖／翻攝 言真說社會）

▲大陸政協委員、北大第一醫院老年病內科主任劉梅林認為智能機器人看護給予情緒價值與照護 。（圖／翻攝 言真說社會）

劉梅林說，機器人漂漂亮亮的，用溫柔的語言哄老年人開心，陪做一些康復運動，還能夠提醒吃藥。機器人還可以指導老年人看病找什麼專家掛什麼號，連就診、交通全鏈條都可能會做好輔助。

對於失智失能老人來說，劉梅林強調「情緒價值」很重要，機器人脾氣又好，會按照指令服從得更好，動作用輕柔，這對老年人養老能發揮很大作用。

《看看新聞》報導稱，大陸全國人大代表、上海交通大學校長、中國科學院院士丁奎嶺也指出，在AI時代，所有的工種都不會被取代。近年來，交大人文社科的課程規模持續發展，人工智能將賦能專業學科，形成新的發展優勢。

「人工智能並非簡單的替代者，而是賦能者。」丁奎嶺認為在AI技術的加持下，協助傳統職業有更好，比如法律和管理領域通過AI可以形成「智慧司法」、「智慧決策」，未來的律師、法官以及管理者，將借助AI工具成為「更好的律師」、「更好的法官」和「更優秀的管理者」。

他也提醒，每個人都應該為自己的養老做好打算，畢竟，晚年幸福，才是真的幸福。「年輕人沒人管可以靠自己，老了沒人管可能就悲催了。」

03/06 全台詐欺最新數據

442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排：謝謝嘎哥
中華隊擊敗韓國！　日本確定提前鎖定8強
韓國1分差輸中華隊！　韓媒崩潰：晉級烏雲壟罩
中華隊擊沉韓國！戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰
快訊／台灣擊退韓國！　晉級8強還有希望
快訊／中華隊贏了！　5比4氣走韓國
快訊／吳念庭10局關鍵傳本壘擋住1分！　韓國挑戰失敗
陳傑憲骨裂仍拚！代跑衝回超前分　東京巨蛋球迷沸騰
快訊／陳傑憲跑回超前分！　5比4韓國
快訊／陳傑憲上場了！
快訊／中華隊、韓國進入10局延長賽！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

大陸2026全國兩會開幕，人大會議今（5）日開幕式結束後，隨即在人民大會堂舉行「部長通道」，由國務院的部會首長們接受媒體採訪提問，也是較為難得的機會由部會首長直面外界。首場部長通道由大陸科技部部長陰和俊和工信部部長李樂成先後登場，他們不約而同地提到2025年大陸AI產業的發展，也預告其將會成為科技重點推動的方向。

日戰10小時、周休2日　德BMW請機器人「打工」

日戰10小時、周休2日　德BMW請機器人「打工」

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家：恐觸法

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家：恐觸法

馬斯克xAI全員大會拋四大產品線藍圖

馬斯克xAI全員大會拋四大產品線藍圖

AI恐影響就業　陸官方將推出應對文件

AI恐影響就業　陸官方將推出應對文件

