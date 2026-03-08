　
地方焦點

新北金山中繼市場今開幕亮相　侯友宜：打造明亮舒適採買環境

▲新北金山中繼市場今開幕亮相。（圖／新北市市場處提供）

▲金山中繼市場今天正式亮相並舉行開幕典禮，侯友宜出席致詞時表示，感謝金山市場自治會、全體攤商，以及地方立委、議員與各界的協力支持，讓市場蛻變為明亮、整潔、舒適的全新空間。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山中繼市場今（8日）正式亮相並舉行開幕典禮，新北市長侯友宜出席致詞表示，感謝金山市場自治會、全體攤商及地方立委、議員與各界共同支持，讓市場蛻變為明亮、整潔、舒適的全新空間；同時也向陪伴地方多年的金山舊市場致上敬意，為其功成身退畫下圓滿句點。

侯友宜指出，金山市場自1989年設立至今已近半世紀，不僅是居民日常採買的重要場所，更承載著許多在地人成長與生活記憶。為讓市場持續蛻變、提供更安全舒適的採買環境，市府近年持續推動傳統市場改建工程，從五股市場、八里龍形市場到板橋黃石市場皆已成功轉型，全面提升硬體設施與動線規劃。他表示，在各界齊心努力下，相信金山市場未來也能展現嶄新風貌，成為兼具品質、特色與人情味的地方亮點。

▲新北金山中繼市場今開幕亮相。（圖／新北市市場處提供）

▲侯友宜表示，金山市場未來同樣能展現嶄新風貌，成為兼具品質、特色及人情味的亮點場域。

新北市金山區第一公有零售市場自治會會長蔡聖權表示，感謝市府在規劃、溝通到搬遷過程中的全力協助，持續傾聽攤商心聲並協助解決各項問題，讓攤商在轉型過程中更有信心。此次開幕活動共獲得35萬元補助，其中包含新北市市場處補助20萬元，並在立委廖先翔協助下向經濟部爭取15萬元「買菜金」，盼在政府與攤商攜手努力下，帶動市場買氣，讓金山市場迎向更繁榮的新篇章。

新北市經發局長盛筱蓉表示，自2019年啟動市場改造與改建計畫以來，已投入近70億元經費，完成15座市場改造工程，並同步推動10座市場新建與改建，成果逐步展現。未來將持續以「整齊、明亮、品牌化、現代化」為目標推動市場轉型，預計至2030年累計完成30座市場改建與改造，使市場成為城市品牌、文化傳承與都市再生的重要空間。

▲新北金山中繼市場今開幕亮相。（圖／新北市市場處提供）

▲侯友宜蒞臨金山中繼市場開幕活動，除祈福生意興隆，也發放馬年福袋與攤商互動熱絡。

市場處長李長奎補充，今年預計完成三重光明、板橋後埔及新莊第一公有零售市場改造工程，新莊興化與汐止中正市場也力拚於年底前改建完工，透過空間優化與機能升級，全面提升購物環境與服務品質，為市場注入新動能。

市場處表示，為活絡市場買氣，自即日起至3月14日止推出總額10萬元「買菜金」開幕限定優惠活動。活動分梯次發送，3月8日開幕當天發送500份，3月10日與3月12日各發送100份，3月14日再發送300份，共計1,000份，數量有限送完為止。相關活動資訊可至「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。

▲新北金山中繼市場今開幕亮相。（圖／新北市市場處提供）

▲金山市場改建後，將規劃為地上3層、地下1層之建築，並增設共食區與市場辦公室，營造更優質的消費環境。

中華隊經典賽首次擊敗韓國　曾豪駒：棒球就是這麼有趣

八點檔男星試鏡被淘汰「看ATM餘額哭了」　打工遭客人一句話打擊！

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

中華隊復仇成功！狂朝聖徐展元「1句話」　球迷淚：謝謝英雄

台人東京抽菸收罰單！發文嘆「都躲到巷子角落了」全罵翻

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

中華隊苦戰10局擊敗韓國　日本提前鎖定經典賽8強

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

薔薔要登巴黎時裝周走秀了！「胸下挖空」超辣定裝照曝：跌倒也爬起來

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

3月8日國際婦女節，展現女性在各領域的堅韌與力量。新北市金山區漁會總幹事朱麗鑾以細膩與堅毅的領導風格，在以男性為主的傳統漁業體系中闖出一片天地，不僅帶領金山漁村邁向轉型，更積極守護百年傳統漁法「蹦火仔」文化資產，展現漁村女性的堅強韌性與領導力。

蘇巧慧婦女節秀政績　爭取新生兒每胎領10萬、育嬰留停津貼領8成薪

蘇巧慧婦女節秀政績　爭取新生兒每胎領10萬、育嬰留停津貼領8成薪

萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導管制措施一次看

萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導管制措施一次看

三芝三生步道櫻花綻放　新北推薦北海岸賞櫻一日遊

三芝三生步道櫻花綻放　新北推薦北海岸賞櫻一日遊

