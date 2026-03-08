　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

受困中東戰火？網紅喊沒飛機座位　秒被抓包「不搭經濟艙」挨轟

▲▼受困中東戰火？網紅喊沒飛機座位　秒被抓包「不搭經濟艙」挨轟。（圖／翻攝YouTube）

▲高茲因為聲稱受困而被批評。（圖／翻攝YouTube）

記者吳美依／綜合報導

美伊衝突導致全球航空大亂，外國旅遊網紅高茲（Daniel Goz）拍片宣稱自己「受困亞洲」，但影片播到一半卻被發現，明明還有經濟艙座位可供訂票，他也因此被網友砲轟沒同理心，不知民間疾苦。

宣稱沒座位　馬上被抓包

瑞典裔美國籍的高茲在YouTube經營頻道「Nonstop Dan」，擁有超過105萬粉絲。他上周發布影片「沒有航班可搭了」，招致輿論抨擊。

根據影片內容，2月28日衝突爆發第一天，高茲原本計畫從峇厘島飛往杜拜，中途經過新加坡，卻在預訂航班時遇上困難而「受困亞洲」。不過，他在畫面上展示即將起飛的航班表，卻顯示情況並非如此，只好尷尬坦承，「呃，某些天的經濟艙確實還有幾個空位。」

影片發布後立刻引發批評，網友們紛紛留言，「為什麼不搭經濟艙呢？」、「搞清楚狀況好嗎？」、「寧可在新加坡待上2週，見不到家人，也不願面對搭乘經濟艙的恐怖體驗」、「副標題：我寧可住豪華飯店，不要坐經濟艙」。

也有人指出，高茲距離衝突中心很遠，而且只要稍微調整飛行路線即可，「你才沒有被困住，你是在新加坡，是在東南亞，不是中東。往另一個方向飛，在美國或加拿大轉機，明天就能到家了。」

緊急止血　澄清曝光

面對排山倒海的批評聲浪，高茲已將影片刪減超過1分鐘，並將影片標題改為「數百萬旅客即將受困」。

高茲在影片下方置頂留言澄清，他之所以提到高級艙位，是因為這是頻道通常介紹的客機座位。雖然影片中的票價範例是經濟艙沒錯，但未來2週幾乎沒有空位，僅存座位單程要價超過1500美元（約新台幣4.8萬元）。

高茲還強調，這部影片的重點在於「全球航空運能遭受重大衝擊，數百萬名旅客、家庭、學生和出差人士都會感受到連鎖效應」。

03/06 全台詐欺最新數據

買宵夜遇死劫！高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂　夫求法官判死刑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

伊朗放話「還能再打6個月」！

伊朗放話「還能再打6個月」！

伊朗革命衛隊高層放話稱，以「目前的作戰強度」該國武裝力量仍有能力持續進行至少6個月的高強度戰爭。然而這番宣示卻與美國總統川普近日對戰況的樂觀評估形成強烈對比。

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

