受困中東戰火？網紅喊沒飛機座位　秒被抓包「不搭經濟艙」挨轟

▲高茲因為聲稱受困而被批評。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

美伊衝突導致全球航空大亂，外國旅遊網紅高茲（Daniel Goz）拍片宣稱自己「受困亞洲」，但影片播到一半卻被發現，明明還有經濟艙座位可供訂票，他也因此被網友砲轟沒同理心，不知民間疾苦。

宣稱沒座位 馬上被抓包

瑞典裔美國籍的高茲在YouTube經營頻道「Nonstop Dan」，擁有超過105萬粉絲。他上周發布影片「沒有航班可搭了」，招致輿論抨擊。

根據影片內容，2月28日衝突爆發第一天，高茲原本計畫從峇厘島飛往杜拜，中途經過新加坡，卻在預訂航班時遇上困難而「受困亞洲」。不過，他在畫面上展示即將起飛的航班表，卻顯示情況並非如此，只好尷尬坦承，「呃，某些天的經濟艙確實還有幾個空位。」

影片發布後立刻引發批評，網友們紛紛留言，「為什麼不搭經濟艙呢？」、「搞清楚狀況好嗎？」、「寧可在新加坡待上2週，見不到家人，也不願面對搭乘經濟艙的恐怖體驗」、「副標題：我寧可住豪華飯店，不要坐經濟艙」。

也有人指出，高茲距離衝突中心很遠，而且只要稍微調整飛行路線即可，「你才沒有被困住，你是在新加坡，是在東南亞，不是中東。往另一個方向飛，在美國或加拿大轉機，明天就能到家了。」

緊急止血 澄清曝光

面對排山倒海的批評聲浪，高茲已將影片刪減超過1分鐘，並將影片標題改為「數百萬旅客即將受困」。

高茲在影片下方置頂留言澄清，他之所以提到高級艙位，是因為這是頻道通常介紹的客機座位。雖然影片中的票價範例是經濟艙沒錯，但未來2週幾乎沒有空位，僅存座位單程要價超過1500美元（約新台幣4.8萬元）。

高茲還強調，這部影片的重點在於「全球航空運能遭受重大衝擊，數百萬名旅客、家庭、學生和出差人士都會感受到連鎖效應」。