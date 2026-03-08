「院長很有錢」　白黨團諷卓榮泰成「六不員外」：一定有黨媒爆內幕

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

記者蘇靖宸／台北報導

針對行政院長卓榮泰稱以私人行程自費到東京觀看中華隊與捷克隊大戰，民眾黨立法院黨團今（8日）表示，「我們的院長很有錢」，民進黨整天哭窮，結果卓榮泰在院會一結束就快樂自費包機直飛東京看球，請問自費花了多少錢，可以從「松山指揮部」包機？依照民進黨與媒體友好程度，下午一定有黨媒出來爆內幕，一條龍幫忙洗地。民眾黨團說，卓榮泰從不副署、不公布、不執行三不院長，升級成「不能說、不能問、不能曝光」的六不員外，請問廣大聰慧的人民，會買單嗎？

「我們的院長很有錢啊！卓員外看棒球可以自費包機，帶了一堆官員和維安衝東京球場，要做事就頻頻喊不行。」民眾黨團8日表示，國防部口口聲聲喊三項軍購發價書十萬火急，3月15日就要到期不簽不行，為了國家安全，民眾黨團上周五主動展現誠意，提案授權行政院可以先行與美國簽署發價書，結果因為民進黨的薪水小偷，爽飛東京看棒球，22人立委缺席院會，民進黨團在協商時只能要求延後處理，這就是民進黨口中的守護台灣？

民眾黨團說，民進黨整天哭窮，3兆預算不夠，還要大筆一揮、黑箱編1.25兆軍購特別預算，最扯的是，民進黨整天抹黑在野黨擋預算、不顧民生，結果關鍵表決時刻，自家立委直接表演大衛魔術集體消失。3月6日立法院會，民眾黨提案的「新興計畫先行動支案」已經可以表決三讀，讓TPASS、搶救少子女化、重點橋樑安全計畫先行動支，結果民進黨51戰隊幾乎腰斬只剩下29人，一堆人假在台灣打卡、真爽遊東京，想擋也擋不住，這才讓本案終於三讀，不再讓民進黨卡住國家運作。

接著，民眾黨團表示，國家大事不好好處理的「三不院長」卓榮泰，更在院會一結束就快樂自費包機直飛東京看球，民眾黨團要請問院長：請問卓院長您自費花了多少錢，可以從「松山指揮部」包機？請問軍機場什麼時候開放「自費私人包機」？可以去哪裡申請？請問發言人加上一大群維安人員也全都是自費嗎？

民眾黨團說，眼看風暴擴大，一票民進黨官員立委忙著幫「卓三不」洗地，民進黨立委沈伯洋扯是「外交行程」，海委會主委管碧玲說一定有見到日本要人，依照民進黨與媒體友好程度，下午一定有黨媒出來爆「內幕！因應國安危機卓揆低調赴日會盟友」，一條龍幫忙洗地。

民眾黨團表示，民進黨人想幫「卓三不」遮掩護航天經地義，但拜託要先對好說詞，卓榮泰說「自費私人行程」，但從松指部包機就不可能是「私人行程」；管碧玲說卓院長「一定有見日本政要，可是卓榮泰本人信誓旦旦說「日本行唯一安排就是看棒球」，怎麼兜都兜不攏。

民眾黨團說，卓榮泰從不副署、不公布、不執行三不院長，升級成「不能說、不能問、不能曝光」的六不員外，請問廣大聰慧的人民，會買單嗎？