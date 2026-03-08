中華隊血洗捷克後又有驚喜？王瑞德預告：除卓榮泰還有更精彩的

▲中華隊昨以14分痛擊捷克。

2026年世界棒球經典賽（WBC）小組賽持續進行，中華隊昨（7日）對戰捷克，以14比0提前在7局結束比賽，不僅拿下壓倒性勝利，也寫下隊史在經典賽的多項紀錄。同場比賽中，卓榮泰被發現現身東京巨蛋觀戰，消息曝光後在網路上引發關注。資深媒體人王瑞德隨後在社群發文，並拋出「還有更精彩的」訊息，引起網友熱烈猜測。

WBC中華隊14比0擊敗捷克 創隊史經典賽紀錄

世界棒球經典賽C組預賽中，中華隊對捷克一戰展現強大火力，全場攻勢不斷，最終以14比0的分差提前在7局結束比賽。

這場勝利不僅讓中華隊取得關鍵一勝，同時也寫下多項紀錄，包括隊史在經典賽單場最高得分，以及首次在經典賽以「提前結束」方式擊敗對手。

卓榮泰東京巨蛋觀賽 成台日斷交後首例

比賽期間，有球迷發現行政院長卓榮泰也在東京巨蛋看台現身，為中華隊加油。外界指出，這也是自1972年台日斷交以來，首次有現任行政院長赴日本觀看棒球賽事，因此格外引發關注。

王瑞德臉書發文 再拋「還有更精彩的」伏筆？

卓榮泰觀賽的消息在網路上發酵後，王瑞德也在臉書發文提及此事。隨後他又再度發文表示：「除了行政院長去日本外，聽說還有更精彩的！」短短一句話引發網友高度關注。

網友瘋猜「還有誰會現身東蛋？」

王瑞德的預告貼文曝光後，大批網友湧入留言區討論，紛紛猜測可能出現的下一位人物。

有人推測可能會有更高層級的政治人物到場，也有人猜測可能是日本政壇人士與台灣球隊互動。各種猜測在社群平台持續延燒，也讓不少球迷關注是否真的會有新的消息曝光。

目前相關消息仍未進一步證實，外界也持續關注後續發展。



