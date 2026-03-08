酸管碧玲稱「卓榮泰有見日政要」打臉政院　陳冠安：該說明效益

▲卓榮泰強調，此行為自費的私人行程。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰昨日現身東京巨蛋觀看2026世界棒球經典賽，不過，藍營質疑卓揆「包機看球、公器私用」，並要求行政院應交代經費來源。海洋委員會主委管碧玲表示，此行一定有會見日本政要，但為顧及日本政府面對的中日關係、基於善意，低調說明是「私人行程，當天來回」。台北市內湖南港議員參選人陳冠安諷刺，如果是私人行程，就應該自掏腰包，如果是公務行程，就必須說明公務目的與實際效益，為何同一個政府出現兩種完全相反的說法？打臉行政院？

管碧玲稍早說明，明眼人都知道受中國的壓迫使然，卓院長看球賽，本質是外交突破，口頭必須說是私人行程，這並不難懂！院長自費其實是對台灣複雜政局的體察！是院長的承擔。網友留言詢問，所以會見哪個政要？管碧玲則回覆，「我會見的政要也不能說，因為是非常非常高層。越高層越無法公開。這就是被壓迫的台灣的外交處境」 。

陳冠安痛批，行政院和卓榮泰對外宣稱此行為「私人行程」，但卓內閣的政務官管碧玲卻直接表示這本質當然是「公務行程」。同一個政府，卻出現兩種完全相反的說法，究竟誰在說真話？還是有人刻意模糊界線，試圖讓全民為私人行程買單？問題很簡單，如果是私人行程，就應該自掏腰包；如果是公務行程，就必須說明公務目的與實際效益。

陳冠安說，但如今行政院說是私人行程，民進黨政務首長卻公開表明是公務行程，等同當場打臉行政院。行政院究竟要否認管碧玲的說法，還是要正式承認這是一趟公務出訪？事實上，民進黨濫用公帑跑行程早有前例。當年四大公投，蔡英文、賴清德、蘇貞昌就曾搭乘行政專機全國宣講，短短40天飛行30次，全年燃料費接近千萬元。

陳冠安表示，如今政府一方面喊沒預算，許多行政機關更聲稱連基本支出都捉襟見肘，另一方面，民進黨的高官卻能搭公務車載狗去美容，現在甚至升級到出國去看球。幫中華隊加油有百百種方法，但當國際動盪不安，油價飆升在即，當人民為物價上漲與民生壓力所苦時，執政黨近半數立委翹班缺席院會，行政院長還有錢有閒可以出國去現場看球。「卓榮泰這假，可休的真讓人羨慕。」

