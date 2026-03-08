學者：攻擊卓榮泰公器私用非常惡意反智　私人行程是長期外交累積

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

世界棒球經典賽（WBC），中華隊昨日（7日）對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機低調現身球場應援，藍營則質疑公器私用；而他今天（8日）受訪時強調，昨天是假日，是自費私人活動。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅表示，這些所謂私人行程，都是我們長期下來的外交工作累積出來的，現在攻擊行政院長「公器私用」是非常惡意而且非常反智的說法。

陳方隅表示，行政院長卓榮泰從台灣坐專機到日本東京看棒球，現在白藍全力攻擊他說搭專機從事「私人行程」浪費錢。他說，我們跟日本沒有邦交，其實跟其他很多沒有邦交的國家都一樣，所有官員能公開在其他國家出現的這件事情，大家知道有多麼不容易嗎？

陳方隅指出，即使表面上是私人行程，請問大家知道背後需要多少外交工作累積才能夠有這種私人行程嗎？更何況，當你身為行政官員或者民選代表，就沒有什麼私人行程這種事情了。

陳方隅說，台灣是一個不正常國家，所有其他國家享有的正常外交待遇通常都沒有；他強調，昨天是日本與我國斷交到現在，第一次有現任的行政院長到日本。

陳方隅表示，其實先前2022年副總統賴清德、2023年行政院副院長鄭文燦，到去年外交部長林佳龍等人到日本，全都是私人行程，但先前有照片傳出來，他們見了一堆國會議員、政府官員、自民黨大老。

​​陳方隅說，這些所謂私人行程，都是長期下來的外交工作累積出來的。他認為，現在攻擊行政院長「公器私用」是非常惡意而且非常反智的說法。

陳方隅表示，台灣的外交處境因為中共壓迫的關係而非常困難，許多外交工作往往沒有辦法高調宣傳，外交部與行政院往往也只能挨打。

​陳方隅舉例，先前關稅談判，我們的行政院副院長鄭麗君去了美國華府好幾次，還是有一堆人要說她什麼人都見不到。行政院過了兩三個月才能拿出合照打臉謠言，不是行政院反應太慢，而是各國與我們從事外交工作都必須要這樣子低調。

​陳方隅說，這些時候操作攻擊的人們，要不是非常天真，要不就是非常惡意，我們要先加強自己的識讀能力，卓榮泰昨天到東京還被媒體公開拍到影像的這件事情，現在中共肯定氣噗噗。

因此，陳方隅表示，大家可以看到一堆國民黨學者在那邊講說這樣子無助兩岸關係什麼的，「是啊，我們現在就是要去推動全世界各國的態度，不要再事事考量這個玻璃心大國。中國是中國，台灣是台灣，兩者不需要事事都綁在一起的」。