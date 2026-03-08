　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者：攻擊卓榮泰公器私用非常惡意反智　私人行程是長期外交累積

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

世界棒球經典賽（WBC），中華隊昨日（7日）對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機低調現身球場應援，藍營則質疑公器私用；而他今天（8日）受訪時強調，昨天是假日，是自費私人活動。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅表示，這些所謂私人行程，都是我們長期下來的外交工作累積出來的，現在攻擊行政院長「公器私用」是非常惡意而且非常反智的說法。

陳方隅表示，行政院長卓榮泰從台灣坐專機到日本東京看棒球，現在白藍全力攻擊他說搭專機從事「私人行程」浪費錢。他說，我們跟日本沒有邦交，其實跟其他很多沒有邦交的國家都一樣，所有官員能公開在其他國家出現的這件事情，大家知道有多麼不容易嗎？

陳方隅指出，即使表面上是私人行程，請問大家知道背後需要多少外交工作累積才能夠有這種私人行程嗎？更何況，當你身為行政官員或者民選代表，就沒有什麼私人行程這種事情了。

陳方隅說，台灣是一個不正常國家，所有其他國家享有的正常外交待遇通常都沒有；他強調，昨天是日本與我國斷交到現在，第一次有現任的行政院長到日本。

陳方隅表示，其實先前2022年副總統賴清德、2023年行政院副院長鄭文燦，到去年外交部長林佳龍等人到日本，全都是私人行程，但先前有照片傳出來，他們見了一堆國會議員、政府官員、自民黨大老。

​​陳方隅說，這些所謂私人行程，都是長期下來的外交工作累積出來的。他認為，現在攻擊行政院長「公器私用」是非常惡意而且非常反智的說法。

陳方隅表示，台灣的外交處境因為中共壓迫的關係而非常困難，許多外交工作往往沒有辦法高調宣傳，外交部與行政院往往也只能挨打。

​陳方隅舉例，先前關稅談判，我們的行政院副院長鄭麗君去了美國華府好幾次，還是有一堆人要說她什麼人都見不到。行政院過了兩三個月才能拿出合照打臉謠言，不是行政院反應太慢，而是各國與我們從事外交工作都必須要這樣子低調。

​陳方隅說，這些時候操作攻擊的人們，要不是非常天真，要不就是非常惡意，我們要先加強自己的識讀能力，卓榮泰昨天到東京還被媒體公開拍到影像的這件事情，現在中共肯定氣噗噗。

因此，陳方隅表示，大家可以看到一堆國民黨學者在那邊講說這樣子無助兩岸關係什麼的，「是啊，我們現在就是要去推動全世界各國的態度，不要再事事考量這個玻璃心大國。中國是中國，台灣是台灣，兩者不需要事事都綁在一起的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排：謝謝嘎哥
中華隊擊敗韓國！　日本確定提前鎖定8強
韓國1分差輸中華隊！　韓媒崩潰：晉級烏雲壟罩
中華隊擊沉韓國！戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰
快訊／台灣擊退韓國！　晉級8強還有希望
快訊／中華隊贏了！　5比4氣走韓國
快訊／吳念庭10局關鍵傳本壘擋住1分！　韓國挑戰失敗
陳傑憲骨裂仍拚！代跑衝回超前分　東京巨蛋球迷沸騰
快訊／陳傑憲跑回超前分！　5比4韓國
快訊／陳傑憲上場了！
快訊／中華隊、韓國進入10局延長賽！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰包機赴日看經典賽　國民黨嗆：維安、特勤怎麼純然自費？

「院長很有錢」　白黨團諷卓榮泰成「六不員外」：一定有黨媒爆內幕

酸管碧玲稱「卓榮泰有見日政要」打臉政院　陳冠安：該說明效益

學者：攻擊卓榮泰公器私用非常惡意反智　私人行程是長期外交累積

媒體人稱包機赴日看WBC至少351萬　卓榮泰存款921萬付得起！

卓榮泰稱自費包機來回東京看WBC　王鴻薇：我一定會去調資料

媒體人攤國際包機市場計算　卓榮泰自費來回日本看WBC至少351萬

卓榮泰包機稱「自費私人行程」　學者：除當比賽觀眾還做什麼？

管碧玲「卓榮泰一定有見日本政要」　赴日看WBC本質是公務行程

19歲士兵下車查看卻遭壓死　空軍：對年輕生命驟逝深表不捨

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

卓榮泰包機赴日看經典賽　國民黨嗆：維安、特勤怎麼純然自費？

「院長很有錢」　白黨團諷卓榮泰成「六不員外」：一定有黨媒爆內幕

酸管碧玲稱「卓榮泰有見日政要」打臉政院　陳冠安：該說明效益

學者：攻擊卓榮泰公器私用非常惡意反智　私人行程是長期外交累積

媒體人稱包機赴日看WBC至少351萬　卓榮泰存款921萬付得起！

卓榮泰稱自費包機來回東京看WBC　王鴻薇：我一定會去調資料

媒體人攤國際包機市場計算　卓榮泰自費來回日本看WBC至少351萬

卓榮泰包機稱「自費私人行程」　學者：除當比賽觀眾還做什麼？

管碧玲「卓榮泰一定有見日本政要」　赴日看WBC本質是公務行程

19歲士兵下車查看卻遭壓死　空軍：對年輕生命驟逝深表不捨

八點檔男星試鏡被淘汰「看ATM餘額哭了」　打工遭客人一句話打擊！

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

中華隊復仇成功！狂朝聖徐展元「1句話」　球迷淚：謝謝英雄

台人東京抽菸收罰單！發文嘆「都躲到巷子角落了」全罵翻

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

中華隊苦戰10局擊敗韓國　日本提前鎖定經典賽8強

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

薔薔要登巴黎時裝周走秀了！「胸下挖空」超辣定裝照曝：跌倒也爬起來

深耕日本市場！花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

卓榮泰包機赴日看經典賽　國民黨嗆：維安、特勤怎麼純然自費？

i-dle台北驚喜歌單！　獻唱蘇打綠〈無眠〉

政治熱門新聞

斷交後首位閣揆赴日　背後2人牽線促成

卓榮泰親自回應包機赴日看WBC　「休假日自費私人行程」

「私人行程為何搭專機？」　楊智伃批卓榮泰：來回千萬誰買單

卓榮泰東京看WBC　國民黨團質疑公器私用

卓揆傳搭專機赴日看球賽　蔣萬安：政院要說明

管碧玲「卓榮泰一定有見日本政要」　赴日看WBC本質是公務行程

巧遇「費仔爸」！黃暐瀚自爆心底話　暖心抱著一起走出東京巨蛋

快訊／外交部護送滯中東國人離境　人道考量也協助同行中國籍人士

卓榮泰稱自費包機來回東京看WBC　王鴻薇：我一定會去調資料

這誰？國民黨離譜AI圖賀中華隊大勝　林昱珉成右投、費仔被變臉

媒體人稱包機赴日看WBC至少351萬　卓榮泰存款921萬付得起！

轟卓榮泰喊窮還包機東京看球　邱鎮軍背脊發冷：刷新對財政紀律認知

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

卓榮泰包機稱「自費私人行程」　學者破盲點

更多熱門

相關新聞

酸管碧玲打臉政院　陳冠安：卓揆該說明赴日效益

酸管碧玲打臉政院　陳冠安：卓揆該說明赴日效益

行政院長卓榮泰昨日現身東京巨蛋觀看2026世界棒球經典賽，不過，藍營質疑卓揆「包機看球、公器私用」，並要求行政院應交代經費來源。海洋委員會主委管碧玲表示，此行一定有會見日本政要，但為顧及日本政府面對的中日關係、基於善意，低調說明是「私人行程，當天來回」。台北市內湖南港議員參選人陳冠安諷刺，如果是私人行程，就應該自掏腰包，如果是公務行程，就必須說明公務目的與實際效益，為何同一個政府出現兩種完全相反的說法？打臉行政院？

台人擠爆東京巨蛋！他看傻「3原因覺得神扯」

台人擠爆東京巨蛋！他看傻「3原因覺得神扯」

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

媒體人稱包機赴日看WBC至少351萬　卓榮泰存款921萬付得起！

媒體人稱包機赴日看WBC至少351萬　卓榮泰存款921萬付得起！

卓榮泰稱自費包機來回東京看WBC　王鴻薇：我一定會去調資料

卓榮泰稱自費包機來回東京看WBC　王鴻薇：我一定會去調資料

關鍵字：

卓榮泰外交公器私用WBC台日關係

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

倒春寒！　又要跌破10℃

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面