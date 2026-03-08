　
社會焦點

2男1女開賓士登門討債　高雄單親媽氣炸：我會向錢莊借錢嗎？

▲▼邱姓女子遭討債集團登門討債。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲邱姓女子遭討債集團登門討債。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區昨（7）日發生一起驚悚討債烏龍！一名邱姓單親媽媽控訴，自己從未向地下錢莊借貸，住家卻遭到3名陌生男女捶門、狂撥電話討債。邱女懷疑自己先前在芳療館工作的員工資料遭到外洩，被不法人士拿去偽造文書借貸5萬元，痛批：「現在台灣治安是有個資就能放款了嗎？」

單親媽賺錢養小孩　驚見討債集團登門

「我看得出來會跟地下錢莊借錢的人嗎？」一名29歲的邱姓女子在Threads發文表示，她身為單親媽媽，平時努力工作養小孩，家境正常且房貸已快還清，自己也從未向地下錢莊借貸，再怎麼沒錢也是靠自己努力賺錢，根本不可能為了區區5萬元向地下錢莊借錢，但住家三番兩次有討債集團登門暴力討債，簡直莫名其妙，「台灣政府到底在幹嘛？治安怎麼越來越差......」。

疑前東家洩個資　控地下錢莊「有身分證就發錢」

邱女質疑，當初前公司芳療館建立的員工資料表疑似外洩，「現在是店家沒錢拿員工資料表借貸？」更令她不解的是，地下錢莊在未經查證的情況下，個資外洩、偽造文書就可以借貸，事後再轉向無辜民眾催債。

▲▼邱姓女子遭討債集團登門討債。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方接獲報案後，前往邱女住家了解情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，7日中午12時許接獲報案，指稱仁武區善德街有陌生男女登門討債。初步了解，42歲的兵姓男子駕駛賓士轎車，載著36歲伍姓男子與44歲盧姓女子，持手機內一張5萬元的本票照片，前往邱姓女子住家討債。

賓士男載眾持本票照片叫囂　警鎖定3嫌

邱姓女子控訴，討債集團不僅持續撥打家中電話，更以拳頭猛力捶打大門，行徑囂張，造成她心生畏懼。她也強調向警方強調，自己從未小額借貸及簽署本票。

警方表示，已掌握兵男、伍男及盧女等3人身分，全案訊後將依恐嚇罪嫌移送法辦，並將進一步釐清本票來源及是否存在個資外洩、偽造文書等情事。

03/06 全台詐欺最新數據

