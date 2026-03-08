　
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心，無事生非沒市場

▲▼2026兩會，大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026兩會大陸外長王毅談及中菲在「南海問題」：興風作浪不得人心，無事生非已沒有了市場。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

近年中非為了「南海問題」持續鬥爭，大陸外長王毅於今（8）日於兩會期間舉行「中國外交政策和對外關係」中外記者會。他指出，和平、合作、友好才是南海的新敘事，任何「興風作浪」與「無事生非」的行徑在地區內已沒有市場，並且向菲律賓提醒，在擔任主席國期間能意識到自身責任，不以一己之利為惑，為地區和平穩定發揮積極作用。

大陸十四屆全國人大四次會議今（8）日上午10時，在北京梅地亞中心舉行外交中外記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

印尼安塔拉通訊社記者提問，「菲律賓已接任2026年東盟輪值主席國，中方如何看待與東盟國家磋商達成實質性、有約束力的『南海行為準則』的前景？」

王毅指出，南海是當前世界上貨運最繁忙、航行最安全、通行最自由的海域。過去一年，南海合作保持良好勢頭。中國同印度尼西亞深入探討海上共同開發，同馬來西亞舉行海上問題雙邊對話，同越南開展漁業可持續發展合作。

王毅強調，前不久，中國海警還成功救助了10多名在南海遇險的菲律賓船員。「這充分說明，和平、合作、友好才是南海的新敘事，興風作浪不得人心，無事生非已沒有了市場。」

王毅稱，要實現南海長治久安，仍需要堅實的制度保障。在繼續有效落實《南海各方行為宣言》基礎上「南海行為準則」的磋商已進入關鍵階段，各方都期待於今年內完成磋商。

王毅重申，中方有信心、有決心同各方一道，排除干擾、聚同化異，盡快達成共識，為各方管控分歧、增進互信、促進合作提供切實有效的「黃金准則」。

最後，王毅再次強調，「我們也希望菲律賓今年擔任東盟輪值主席國期間，能夠意識到自身肩負的責任，不以一己之利為惑，展現應有的擔當，為促進地區和平穩定發揮積極正面作用。」

關鍵字：

南海王毅2026兩會中國大陸菲律賓

