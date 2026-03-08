媒體人稱包機赴日看WBC至少351萬　卓榮泰存款921萬付得起！

▲行政院長卓榮泰出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，觀賞台韓大戰。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

世界棒球經典賽（WBC），中華隊昨日（7日）對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援；而他今天（8日）受訪時強調，昨天是假日，是自費私人活動。對此，資深媒體人樊啓明攤開國際航空包機市場的公開資料計算，單趟純租機費用至少175萬7700元，來回乘以2，則為351萬5400元 ；事實上，攤開2月底監察院才公布卓榮泰財產申報資料，卓榮泰存款有921萬7578元，他確實有能力可支付此筆費用。

樊啓明表示，根據國際航空包機市場（如 Air Charter Advisors、Paramount Business Jets 等機構）的公開資料，A321neo 級別的客機全球平均租賃參考價約落在每小時 1萬8,600 至 2萬 美元之間，換算新台幣為58萬5,900 元至 63萬0,000 元。

樊啓明指出，松山至羽田單趟飛行，以 3 小時保守估計，單趟純租機基準費用約為新台幣 1,75萬7,700 元至1,89萬0,000 元，來回再乘以2。換言之，來回至少351萬5400元新台幣。

事實上，如果攤開今年2月份，監察院所公布卓榮泰財產申報資料，卓榮泰與配偶持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物，存款共新台幣921萬7578元，週轉金債務共356萬1891元。因此，如果包機費用以351萬元計算，以卓榮泰的財產狀況，是有能力足以支付的。

▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）



不過，海委會主委管碧玲表示，以國家的處境而言，行政院長以「為球隊加油打氣」的原因，由運動部長陪同現身東京巨蛋球場，此行也一定有會見日本政要，這是外交關係上的重大突破，「本質當然是公務行程」。

管碧玲表示，以國家的處境而言，消息曝光，第一時間，為顧及日本政府面對的中日關係，基於善意，低調的說明是「私人行程，當天來回」，這很容易懂：就是對日本的善意，也是外交處境下的「官方說法」。

管碧玲指出，她自己參與的外交工作，也是一樣：台灣的外交凡涉及對方是民意機關者，我們比較沒有顧慮；如果涉及對方是行政部門者，往往就是「行動直接，言語迂迴」，有時甚至必須公開否認。

管碧玲認為，明眼人都知道，受中國的壓迫使然，卓院長看球賽，本質是外交突破，口頭必須說是私人行程，這並不難懂，院長自費其實是對台灣複雜政局的體察，是院長的承擔。