嗆英航母太晚來！　川普狠酸施凱爾：不需要「打贏才加入」的人

▲ 川普發文嘲諷施凱爾，現在派航母赴中東已經太晚。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7日發文點名英國首相施凱爾，諷刺英方考慮派遣航空母艦前往中東已經太遲，直言不須英國幫助就能打贏對伊朗戰爭。

川普在自家社群平台Truth Social中直言，「英國這個曾經最偉大的盟友，終於認真考慮派2艘航空母艦到中東」，但他隨即話鋒一轉，「沒關係，施凱爾首相，我們已經不需要它們了——但我們會記得這件事。我們不需要那些在打贏戰爭之後才加入的人！」

BBC此前報導，英國國防部已將威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）航空母艦的待命狀態提升至最高等級，艦上人員被告知必須在5天內做好出航準備，較原先的14天大幅縮短。

不過一名官員強調，尚未就是否實際部署至中東做出最終決定。英國國防部則表示，自1月起已增派颱風戰機、F-35戰機及400名人員駐守賽普勒斯，並強調威爾斯親王號一直處於高度戒備狀態。

近期美英分歧持續加深，施凱爾政府先前拒絕美軍使用英國基地對伊朗發動攻擊，理由是需確保軍事行動合法性及周全性。儘管英方後來同意美軍利用基地進行防禦性打擊，川普仍多次公開批評施凱爾「毀了」美英關係。