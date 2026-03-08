　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沙烏地怒了！警告伊朗「不准再炸」　否則將被迫反擊

記者吳美依／綜合報導

《路透社》7日獨家報導，沙烏地阿拉伯明確警告伊朗政府，儘管該國更傾向透過外交途徑解決美伊衝突，但若德黑蘭繼續攻擊沙國本土及其能源設施，利雅德（Riyadh）將被迫以相同手段回應。

▲▼美伊衝突期間，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）遇襲冒煙。（圖／路透）

▲美伊衝突期間，利雅德（Riyadh）遇襲冒煙。（圖／路透）

沙烏地明確表態

4名知情人士透露，這項警告是在伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日向鄰國公開道歉之前傳達的。

2天前，沙國外交大臣費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）通話時，也已經清楚闡明利雅德的立場。

消息人士透露，費瑟親王強調，沙國願意接受任何形式的調解，以緩解局勢並達成談判解決方案，並且強調沙國與其他波斯灣國家，均未允許美國使用其領空或領土對伊朗發動空襲。

不過費瑟親王也警告，若伊朗繼續攻擊沙國領土與其能源基礎設施，沙烏地阿拉伯將被迫允許美軍使用當地基地進行軍事行動。如果針對沙國的關鍵能源設施持續下去，利雅德也將展開報復。

雙方均未回應

4名消息人士透露，自2月28日美以對伊朗發動空襲以來，沙烏地阿拉伯一直與德黑蘭當局保持聯繫。

目前沙國與伊朗的外交部均未回應置評要求。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排：謝謝嘎哥
中華隊擊敗韓國！　日本確定提前鎖定8強
韓國1分差輸中華隊！　韓媒崩潰：晉級烏雲壟罩
中華隊擊沉韓國！戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰
快訊／台灣擊退韓國！　晉級8強還有希望
快訊／中華隊贏了！　5比4氣走韓國
快訊／吳念庭10局關鍵傳本壘擋住1分！　韓國挑戰失敗
陳傑憲骨裂仍拚！代跑衝回超前分　東京巨蛋球迷沸騰
快訊／陳傑憲跑回超前分！　5比4韓國
快訊／陳傑憲上場了！
快訊／中華隊、韓國進入10局延長賽！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沙烏地怒了！警告伊朗「不准再炸」　否則將被迫反擊

嗆英航母太晚來！　川普狠酸施凱爾：不需要「打贏才加入」的人

驚人畫面曝！以軍轟炸伊朗3座油庫　火紅烈焰狂竄「黑夜變白天」

舉刀自宮！他倒臥路邊「失血過多亡」　染紅衣物散落一條街

伊朗放話「還能再打6個月」！　革命衛隊高層最新聲明曝

伊朗擬24小時內「選出新領袖」　拒絕川普干涉內政

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都不剩

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

沙烏地怒了！警告伊朗「不准再炸」　否則將被迫反擊

嗆英航母太晚來！　川普狠酸施凱爾：不需要「打贏才加入」的人

驚人畫面曝！以軍轟炸伊朗3座油庫　火紅烈焰狂竄「黑夜變白天」

舉刀自宮！他倒臥路邊「失血過多亡」　染紅衣物散落一條街

伊朗放話「還能再打6個月」！　革命衛隊高層最新聲明曝

伊朗擬24小時內「選出新領袖」　拒絕川普干涉內政

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都不剩

伊朗總統為何公開道歉？　BBC分析「3大戰略考量」

美駐挪威大使館傳巨響！警證實：領事服務入口爆炸　封鎖現場

八點檔男星試鏡被淘汰「看ATM餘額哭了」　打工遭客人一句話打擊！

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

中華隊復仇成功！狂朝聖徐展元「1句話」　球迷淚：謝謝英雄

台人東京抽菸收罰單！發文嘆「都躲到巷子角落了」全罵翻

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

中華隊苦戰10局擊敗韓國　日本提前鎖定經典賽8強

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

薔薔要登巴黎時裝周走秀了！「胸下挖空」超辣定裝照曝：跌倒也爬起來

深耕日本市場！花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

卓榮泰包機赴日看經典賽　國民黨嗆：維安、特勤怎麼純然自費？

【大谷翔平火力展示】練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

國際熱門新聞

伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國

台網美紐約吃霸王餐　1原因被撤銷控訴

空襲伊朗煉油廠！以色列宣告戰事進入新階段

伊朗總統才道歉說不打　司法總監怒嗆繼續轟鄰國

機票恐變貴！航空燃油已暴漲逾80%

伊朗人怕了　「再不停手恐淪加薩」

川普宣布成立新美洲軍事聯盟！　美正式承認委內瑞拉政府

川普「繞過國會」緊急軍售以色列2萬枚炸彈

4枚火箭彈襲美駐伊拉克大使館　防空系統攔截

快訊／川普警告伊朗：今天將遭沉重打擊

川普鬆口！可能派美軍進入伊朗

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」

沙烏地怒了！警告伊朗「不准再炸」

才派機協助！亞塞拜然秒遭伊朗襲擊

更多熱門

相關新聞

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

自美國總統川普欲吞併格陵蘭島之後，與歐洲關係陷入緊張。近幾個月，多位歐洲領導人相繼訪問中國大陸。大陸外長王毅表示，中方對於發展中歐關係的立場明確，始終認為歐洲是維護國際秩序穩定的重要力量，並強調中歐經貿關係的本質是優勢互補，「樂見歐洲的朋友們走出保護主義的『小閣樓』」。

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

以軍轟炸伊朗油庫　烈焰狂竄「黑夜變白天」

以軍轟炸伊朗油庫　烈焰狂竄「黑夜變白天」

伊朗擬24小時內「選出新領袖」！

伊朗擬24小時內「選出新領袖」！

快訊／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

快訊／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

關鍵字：

標籤:沙烏地阿拉伯伊朗能源設施外交警告軍事回應

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

倒春寒！　又要跌破10℃

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面