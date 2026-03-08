沙烏地怒了！警告伊朗「不准再炸」　否則將被迫反擊

記者吳美依／綜合報導

《路透社》7日獨家報導，沙烏地阿拉伯明確警告伊朗政府，儘管該國更傾向透過外交途徑解決美伊衝突，但若德黑蘭繼續攻擊沙國本土及其能源設施，利雅德（Riyadh）將被迫以相同手段回應。

▲美伊衝突期間，利雅德（Riyadh）遇襲冒煙。（圖／路透）

沙烏地明確表態

4名知情人士透露，這項警告是在伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日向鄰國公開道歉之前傳達的。

2天前，沙國外交大臣費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）通話時，也已經清楚闡明利雅德的立場。

消息人士透露，費瑟親王強調，沙國願意接受任何形式的調解，以緩解局勢並達成談判解決方案，並且強調沙國與其他波斯灣國家，均未允許美國使用其領空或領土對伊朗發動空襲。

不過費瑟親王也警告，若伊朗繼續攻擊沙國領土與其能源基礎設施，沙烏地阿拉伯將被迫允許美軍使用當地基地進行軍事行動。如果針對沙國的關鍵能源設施持續下去，利雅德也將展開報復。

雙方均未回應

4名消息人士透露，自2月28日美以對伊朗發動空襲以來，沙烏地阿拉伯一直與德黑蘭當局保持聯繫。

目前沙國與伊朗的外交部均未回應置評要求。