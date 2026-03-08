卓榮泰稱自費包機來回東京看WBC　王鴻薇：我一定會去調資料

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰昨到東京巨蛋觀看世界經典棒球賽「台捷大戰」，但被爆是搭乘華航專機，國民黨立法院黨團質疑包機費用誰出，卓今（8日）回應，昨天是休假日的自費私人活動，唯一安排就是和國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他的任何目的。對此，藍委王鴻薇表示，既然卓榮泰說是自費，卻又用松指部這個軍機場，讓她擔心有卡公家的資源，呼籲卓榮泰必須要透明地跟老百姓說清楚，且她一定會去調資料。

卓榮泰昨在東京巨蛋被目擊後，《聯合報》報導，卓榮泰此次赴日是華航專派包機，由註冊編號B-18122的空中巴士A321neo客機擔任此次航班，6日晚間從桃園機場飛抵松山機場待命，7日清晨以華航CI-1888班機編號，從空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。

卓榮泰此行被國民黨立法院黨團質疑包機費用誰出；另外，這是中華民國與日本斷交54年以來，現任閣揆赴日的第一例，民進黨立委林楚茵就認為是「外交突破」。卓榮泰8日受訪時說，昨天是個假日、休假日，是自費私人活動，唯一安排就是和國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有任何評論。

對此，王鴻薇向《ETtoday新聞雲》說，用一般私人行程看棒球是卓榮泰的權利，但一般來說，使用專機有其相關規定，像是有些富豪有養飛機，固定時間要給機場、航空公司費用，所以既然卓說是自費，卻又用松指部這個軍機場，讓她擔心有卡公家的資源，再加上政府未派專機協助中東戰區撤僑，卻讓行政院長到東京看棒球，社會觀感不好外，也會造成人民的相對剝奪感。

王鴻薇說，呼籲卓榮泰，到底自費是多少錢，還有專機相關的安排，必須要透明地跟老百姓說明，且她一定會去調資料，只是她預期對方什麼都不會給。

▲藍委黃健豪。（資料照／記者李毓康攝）

藍委黃健豪也表示，如果唯一行程真的就只是去看球賽，那院長真的要交代清楚，如果是私人的假日行程，為什麼可以出動華航包機，更要說明高昂的包機費用由誰支付。

至於海委會主委管碧玲透過臉書表示，行政院長以「為球隊加油打氣」的原因，由運動部長陪同現身東京巨蛋球場，此行也一定有會見日本政要，這是外交關係上的重大突破，本質當然是公務行程。王鴻薇說，純粹看球賽說是公務行程，讓人看不下去，若過程中，卓榮泰有以院長名義做什麼、有什麼訪問或參訪，也可以講清楚，要不然哪天管碧玲也可以用公務行程，包機看球賽嗎。