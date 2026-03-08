　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體人攤國際包機市場計算　卓榮泰自費來回日本看WBC至少351萬

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

世界棒球經典賽（WBC），中華隊昨日（7日）對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援；而他今天（8日）受訪時強調，昨天是假日，是自費私人活動。對此，資深媒體人樊啓明攤開國際航空包機市場的公開資料計算，單趟純租機費用至少175萬7700元，來回乘以2，則為351萬5400元；不過，海委會主委管碧玲強調，以國家的處境而言，此行卓榮泰一定有見日本政要，是外交關係上的重大突破，本質當然是公務行程。

樊啓明表示，根據國際航空包機市場（如 Air Charter Advisors、Paramount Business Jets 等機構）的公開資料，A321neo 級別的客機全球平均租賃參考價約落在每小時 1萬8,600 至 2萬 美元之間，換算新台幣為58萬5,900 元至 63萬0,000 元。

樊啓明指出，松山至羽田單趟飛行，以 3 小時保守估計，單趟純租機基準費用約為新台幣 1,75萬7,700 元至1,89萬0,000 元，來回再乘以2。換言之，來回至少351萬5400元新台幣。

樊啓明強調，這些金額只是「飛行時數」的基本費率，實際的包機總費用，還必須加上「空機調度回程費用、羽田機場起降費與停機費、國際航線服務費及稅金。實務上，整趟包機的總開銷極有可能會是單趟純租機成本的1.5倍至2倍以上。

對於卓榮泰赴日本應援一事，海委會主委管碧玲則表示，國家的處境而言，行政院長以「為球隊加油打氣」的原因，由運動部長陪同現身東京巨蛋球場，此行也一定有會見日本政要，這是外交關係上的重大突破，「本質當然是公務行程」。

管碧玲表示，以國家的處境而言，消息曝光，第一時間，為顧及日本政府面對的中日關係，基於善意，低調的說明是「私人行程，當天來回」，這很容易懂：就是對日本的善意，也是外交處境下的「官方說法」。

管碧玲指出，她自己參與的外交工作，也是一樣：台灣的外交凡涉及對方是民意機關者，我們比較沒有顧慮；如果涉及對方是行政部門者，往往就是「行動直接，言語迂迴」，有時甚至必須公開否認。

管碧玲認為，明眼人都知道，受中國的壓迫使然，卓院長看球賽，本質是外交突破，口頭必須說是私人行程，這並不難懂，院長自費其實是對台灣複雜政局的體察，是院長的承擔。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

卓榮泰包機費用WBC外交突破日本

