台人擠爆東京巨蛋！他看傻「3原因覺得神扯」　網曝真相：難在哪裡

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲台韓大戰，鄭宗哲帥氣敲出一支全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友看到大批台灣球迷在平日飛到東京巨蛋替中華隊應援，忍不住驚呼「都不用上班的嗎？都有錢出國嗎？都不用顧家庭小孩嗎？」貼文曝光後，網友紛紛解答，很多人其實是提前規劃、請特休，或乾脆把看球當成家庭旅遊，「就跟白沙屯進香一樣意思呀」、「不就買機票請特休，難在哪裡」。

一名網友在Threads表示，看到不少台灣球迷飛到東京巨蛋為中華隊應援，場面相當壯觀，讓他也忍不住拋問，明明是平常日，卻有這麼多人能出國看球，「都不用上班的嗎？都有錢出國嗎？都不用顧家庭小孩嗎？只覺得神扯」。

平日也能出國看中華隊　網揭真相：早就排好了

文章曝光後，底下網友紛紛回應，「我身邊認識的就好多個去東京看球，順便家庭出遊，沒什麼！個人喜好不同」、「我在同一間公司連續工作20年，一年有25天特休了呢」、「提前規劃就可以啦，比賽時間早就知道了」、「就跟白沙屯進香一樣意思呀」、「畢竟日本很近嘛，美國就比較遠一些」、「不就買機票請特休，難在哪裡」、「不婚不生，沒車貸沒房貸，錢自己花，年年飛出國」。

留言之中，一名女球迷分享，「我老公自己單飛，我跟兩女在家，不過我們都喜歡棒球，在家應援跟在現場應援感受差很多，如果不是錢的問題，會直接全家一起去，那氣氛很棒，還有回憶無價」。

03/06 全台詐欺最新數據

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽與韓國交手，先發投手古林睿煬展現拚戰精神。4局投球過程中手指出現流血狀況，但他仍堅持續投，轉播畫面也捕捉到他手指滲血的畫面。即便如此，他仍咬牙完成該局，展現強烈鬥志，不過5局留下一三壘有人退，他感到相當不甘心，退場時也被拍到眼眶泛紅。

