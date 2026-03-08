卓榮泰包機稱「自費私人行程」　學者：除當比賽觀眾還做什麼？

▲行政院長卓榮泰接受媒體訪問。（圖／記者詹詠淇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，引發關注。卓榮泰今（8日）受訪表示，昨天是休假日、自費而且是私人的活動，在日本與國人一起為Team Taiwan加油是唯一安排，沒有其他任何目的。政治大學外交系教授黃奎博表示，卓榮泰一行專機赴日，除了當比賽觀眾還做了什麼，值不值得搭專機飛過去？如果專機自費，就不用聚焦在做了外交與否，但也該看費用是否合理，畢竟這是大官包機，要注意社會觀感。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日本東京登場，台灣昨天以14比0扣倒捷克，卓榮泰親赴東京巨蛋現場看球，有球迷高喊「院長好」、「Team Taiwan」，卓榮泰也是台日1972年斷交以來，首位赴日的現任行政院長。卓榮泰現身東京巨蛋消息一傳出，外界關注卓榮泰是否有與日本政要見面，國民黨提出質疑，卓榮泰搭華航專機來回是否為納稅人買單。

卓榮泰今天上午出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動前接受媒體聯訪表示，昨天是休假日，去日本東京是自費且私人的活動，唯一安排就是與國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他任何目的，也沒有任何評論

黃奎博指出，日本首相高市早苗為因應國際變局取消去棒球賽的行程，他查南韓總理昨天在幹什麼，英文新聞沒查到，但至少沒有去東京看棒球賽。連戰於行政院長任內赴新加坡與總理吳作棟會談，另（於副總統任內）赴冰島與總理奧德森會晤，這些是貨真價實的「外交突破（外交成果）」。

黃奎博說，就看卓榮泰一行專機赴日，除了當比賽觀眾還做了什麼，值不值得搭專機飛過去？如果專機自費，就不用聚焦在做了外交與否，但也該看費用是否合理，不要有不合一般理解的行情，畢竟這是大官包機，要注意社會觀感，值得各界公評，而且股票上市的華航也不是國營公司。

