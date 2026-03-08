蔡阿嘎「穿韓國隊服發功中」　蔡其昌1反應：台灣英雄！萬人狂呼

▲蔡阿嘎特地穿上韓國隊服 。（圖／翻攝蔡阿嘎FB）



網搜小組／劉維榛報導

台韓大戰反指標應援拼了！百萬YouTuber蔡阿嘎正在東京巨蛋為中華隊應援，卻穿上韓國隊球衣，會長特地來稱讚他「很好！你有穿對衣服！你也是台灣英雄！」更爆笑的是，蔡阿嘎也激喊加持「我愛韓國，韓國最棒」，引來萬名網友笑虧，「台南Josh 雙雄一起發功啊」、「感謝反指標，吃泡菜了！」

飛到東京巨蛋應援的百萬網紅蔡阿嘎在臉書發文，他這次穿上韓國隊球服，會長蔡其昌得知後，特地走來大讚，「很好！你有穿對衣服！你也是台灣英雄！」

事實上，中華隊首戰對上澳洲吞下敗仗，蔡阿嘎也被視為球賽的「反指標」、「贏球玄學」之一，因此紛紛要他穿上對手球衣來「另類應援」。

不僅如此，蔡阿嘎也在貼文中用韓文留言，「저는 한국을 사랑해요, 한국은 최고예요」，意思是「我愛韓國，韓國最棒」，還附上愛心符號，讓整段貼文更顯幽默。

文章曝光後，引來萬人笑虧，「盡力為韓國加油吶喊吧」、「嘎哥，好好發功吧」、「穿好穿滿拜託」、「感謝反指標，吃泡菜了！台灣隊加油」、「全壘打！ 領先1:0」、「台南Josh 雙雄一起發功啊」、「嘎哥～台灣英雄」、「笑死，會長也知道你的威力」。