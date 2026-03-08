19歲士兵下車查看卻遭壓死　空軍：對年輕生命驟逝深表不捨

▲車輛翻覆重壓，造成施男重傷不治。（圖／民眾提供）

記者蘇靖宸／台北報導

台中市霧峰區某夜景泡腳景觀餐廳昨深夜發生一起意外，19歲施姓男子載著女友剛抵達、準備停車時，疑過彎時未注意地形高低差，造成後輪懸空，施男下車查看，車輛卻剛好側翻將他壓在車下，導致傷重不治。對此，空軍今（8日）表示，施男為第三聯隊的士兵，對於年輕生命驟逝深表不捨，單位已派遣幹部協助家屬處理喪葬事宜，將持恆實施行車安全宣教，以防範憾事再生。

《ETtoday新聞雲》8日報導，施男開車載女友前往台中市霧峰區萊園路一間夜景泡腳餐廳，在停車場倒車時，未注意左側有高低差，導致左後輪懸空，施男發現車輛不穩下車查看，未料就在這時車輛馬上90度側翻，將施壓在車底；周遭人見狀，趕緊上前幫忙將車翻正，只是事故已造成施男受傷嚴重，經送醫仍搶救不治，副駕的女友則未受傷。報導也指，施男是空軍志願役，目前服役本島某單位。

對此，空軍回應，本屬第三聯隊施姓士兵，休假期間因故停車於斜坡，下車查看時車輛翻覆造成意外，經緊急送往醫院搶救，仍宣告不治，相關原因刻由警方調查中。空軍進一步表示，對於年輕生命驟逝深表不捨，單位已派遣幹部協助家屬處理喪葬事宜，本部將持恆實施行車安全宣教，以防範憾事再生。