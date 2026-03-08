驚人畫面曝！以軍轟炸伊朗3座油庫　火紅烈焰狂竄「黑夜變白天」

▲ 以色列打擊伊朗油庫。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍7日空襲伊朗首都德黑蘭多處燃料儲存設施，網路曝光的畫面可見驚人火勢。軍方聲明指出，這些油庫直接供應伊朗軍事單位使用，並強調此次攻擊「邁出進一步癱瘓伊朗恐怖政權軍事基礎設施的重要一步」。以色列消息人士向CNN表示，這波攻擊標誌著對伊朗戰爭進入全新階段。

'آتش‌سوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'

ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'

شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm — Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026

社群媒體流傳的畫面顯示，位於德黑蘭西北部的沙赫蘭（Shahran）石油儲存設施遭轟炸後，現場爆出巨大火球。一段從車上拍攝的影片可見，道路前方熊熊烈焰竄升，濃密黑煙覆蓋城市上空。

Another look at the absolutely massive cloud of smoke pouring out from the Tehran oil depot that was recently targeted in the Iran conflict.



Oil prices have surpassed $92pic.twitter.com/1DXAJD3hL8 — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) March 7, 2026

當地目擊者描述，火勢使得黑夜「彷彿變成白天」，城內瀰漫燒焦氣味。伊朗《法斯通訊社》引述石油部消息人士證實，德黑蘭西部庫哈克、沙赫蘭地區及鄰近的卡拉季市共有3座油庫遭以色列戰機襲擊。

《福斯新聞》報導，以色列能持續進行這類遠程作戰，關鍵在於美國空軍部署約100架空中加油機提供支援。目前美軍福特號航母戰鬥群已從地中海東部穿越蘇伊士運河進入紅海，林肯號航母戰鬥群則停留阿拉伯海，布希號航母戰鬥群正準備從諾福克出發，未來可能形成3個航母戰鬥群同時部署中東的態勢。

以色列總理納坦雅胡7日表示，美以聯合轟炸行動將持續進行，並稱伊朗人民推翻政權的「關鍵時刻」即將來臨。以色列國防軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）稍早宣布行動進入新階段時也預告，「接下來還有更多驚喜，但我不打算透露。」