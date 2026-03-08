伊朗擬24小時內「選出新領袖」　拒絕川普干涉內政

▲伊朗最高領袖哈米尼，上周死於美以空襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

伊朗專家會議成員莫扎法里（Hossein Mozafari）7日透露，該機構將在24小時內召開會議，選出新任最高領袖。美國總統川普曾表示，美國應該參與選出新領袖的過程，但已經被伊朗拒絕。

召開88人會議 新領袖將選出

伊朗專家會議88名成員之一的莫扎法里，接受《法斯通訊社》（Fars）採訪時宣布，「在神聖的襄助下，這次會議將在未來24小時內舉行」，呼籲民眾在會議召開前，「不要對此事進行任何揣測或散布謠言。」

目前尚不確定該會議將採實體或線上方式進行，消息指出部分神職人員先前已透過網路進行諮商。報導指出，前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與政府高級顧問開會時，被美以空襲集體擊殺。



▼以色列國防軍釋出轟炸哈米尼地下碉堡的畫面。（圖／翻攝自X@IDF）

強硬派強烈呼籲 德黑蘭內部分歧？

《路透社》報導，根據伊朗憲法，最高領袖應在3個月內選出，而哈米尼身亡之後，最高領袖職位由3人委員會暫代，包括總統、一名高級神職人員和一名司法部門負責人。



不過，伊朗強硬派神職人員，多次呼籲迅速選出新任最高領袖，以協助領導伊朗，顯示這個神權政府內部，可能不願將權力交給目前代理的3人委員會。



伊朗最高什葉派領袖瑟拉茲（Naser Makarem Shirazi）表示，迅速任命新領袖有助於「更妥善組織國家事務」。另一名什葉派宗教領袖哈梅達尼（Hossein Nouri Hamedani）也敦促專家會議成員加速決策。