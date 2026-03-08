　
社會焦點

偷拍3年「強吻猥褻女同學」！6人受害　男大生自曝壓力大下場曝

▲桃園市吳姓男子去年4月間在中壢區某銀行旁自動櫃員機ATM前佯裝領錢，卻趁短裙女領錢之際，以手機偷拍裙底風光被當場抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南投男大生偷拍、猥褻，6女受害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投一名許姓男大生不僅偷拍多女、猥褻女室友，還到某國中女廁拍攝少女如廁未遂，共6人受害。許男被告上法院後坦承犯行，自曝因感情挫折、壓力大才偷拍，一審判他犯強制猥褻、非法竊錄他人身體隱私部位等26罪，應執行5年11月，許男上訴並與6名受害人和解，二審法官認為許男部分罪刑應為接續一罪，而不是數罪分論併罰，改判許男1年4月，另可易科罰金部分處2年6月。全案還可上訴。

判決指出，許男在2021年12月到2024年12月間，多次在大學公廁、摩鐵、宿舍、教室、不詳地點公廁等地，偷拍同一約會對象裙底、洗澡、如廁與口交畫面，又在租屋處公用浴室、自己套房的浴室內放置微型攝影機，拍攝4名室友如廁、洗澡的性影像，其中一名受害女室友不僅被偷拍，在和許男前往其他朋友住處時，還被許男趁機強吻、撫摸下體，猥褻得逞。

此外，許男還於2025年2月間，前往某國中女廁外等候，見有女學生進廁所，就尾隨到隔壁廁間，拿手機偷拍女學生如廁，因為被女學生發現而未遂。

經受害人報案，許男被依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。全案審理時，許男坦承全部犯行，表示自己不懂如何拿捏與異性相處的分際，又對自己的不自信、沒安全感，因為感情不順利導致心理狀態不穩定，影響學業與生活，給自己很大的壓力，或許是不知道如何宣洩壓力或是想逃避壓力，用了錯誤的方式發洩、傷害了他人，被羈押期間他回想一切，覺得非常後悔。

台中地院審理，法官認為許男對受害人造成巨大的心理創傷，嚴重影響她們的學業和生活，審酌許男大學休學、家庭經濟等情狀，依他犯非法竊錄他人身體隱私部位、強制猥褻罪，以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像未遂罪等26罪，合併執行5年11月。

許男再上訴，並和6名女子和解並賠償。二審法官認為，許男因在同一租屋處，對於同一被害人攝錄，為同種類侵害行為之繼續不間斷實行，部分犯行應論為接續一罪，而不是如一審依數罪分論併罰，另外對國中女學生偷拍未遂，應改以犯拍攝少年性影像未遂罪論罪，另考量他和受害女子和解並賠償等情，不得易科罰金部分改判1年4月，可易科罰金部分處2年6月。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

偷拍3年「強吻猥褻女同學」！6人受害　男大生自曝壓力大下場曝

嘉義縣某樂器行老闆涉嫌在店裡廁所裝設針孔攝影機，偷拍如廁的學生，嘉義檢警日前持搜索票前往搜索，並帶回老闆訊問，經複訊後嘉義地檢署依違反兒少性剝削條例及刑法妨害秘密等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，今(7日)法院裁准羈押。

