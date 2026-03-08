藍批卓榮泰赴日看台捷大戰公器私用　蘇巧慧：為台灣選手加油是好事

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧赴「板橋大井頭福德祠」參香祈福。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）5日於日本東京巨蛋開打，中華隊昨日對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援，遭藍營質疑包機費用誰出、不關心國內時事等。對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（8日）表示，國家最高行政首長能夠到國外為台灣的選手加油，這是一件好事，尤其如果能夠和國外政要直接面對面互動，更是國家重要的事情。

總統賴清德今（8日）赴「板橋大井頭福德祠」參香祈福，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧等人陪同。蘇巧慧活動前接受媒體聯訪，被問及這兩天跟總統賴清德、副總統蘇巧慧同台，接下來會不會有更多大咖來新北？

蘇巧慧表示，賴清德和蕭美琴都對新北的感情深厚，昨天和蕭美琴一起推廣基層運動，今天和賴清德來到大井頭福德祠、接雲寺參香祈福，其實都是來到基層和民眾互動，直接聽取大家的聲音，這本來就是總統、副總統平常都在做的事情。

蘇巧慧指出，今天是國際婦女節，她也推出她的「女力成績單」，這幾年在國會努力推動性別平等、更多元的友善社會的成績，會持續推動政見，告訴大家她未來的願景，希望以這樣的動作和態度，贏得市民的認同。

媒體也關切，怎麼看行政院長卓榮泰昨赴日看台捷大戰被視為外交突破，但被國民黨質疑公器私用？蘇巧慧認為，國家最高行政首長能夠到國外為台灣的選手加油，這是一件好事。

蘇巧慧指出，尤其如果能夠和國外政要直接面對面互動，更是國家重要的事情。「我想我們會全力支持國家，全力支持台灣的選手」，甚至是台灣人在各種不同的領域站上國際舞台，讓世界看見台灣。

針對質疑聲浪，卓榮泰今出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動觀賞台韓大戰前受訪表示，有掌握國內情況，昨天是休假日的自費私人活動，唯一安排就是和國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有任何評論。

▼行政院長卓榮泰出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，觀賞台韓大戰。（圖／記者黃國霖攝）