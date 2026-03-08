　
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

▲▼2026兩會，大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸外交部長王毅今（8）日於兩會的外長記者會上面對中外媒體提問，其中有一題特別針對台灣，而非在外交問題中夾雜涉台議題。王毅回應，台灣自古以來就是中國領土，「過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家」，他批評，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源」，稱「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。」

中評社記者提問，近段時間以來賴清德當局反覆聲稱台灣是「主權獨立的國家」，台灣問題不是中國內政。同時我們也看到，台灣問題和台海局勢不斷升溫，解放軍的台海軍演也越來越靠近台灣。請問外長，您如何評估在台海擦槍走火的風險？以及中方是否設定了兩岸統一的時間表和路線圖？

王毅回應，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀都注定失敗。

王毅批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對「台獨」分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。

王毅稱，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。」

王毅說，國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識。越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑，支持中國的統一大業，這充分說明，反「獨」促統順應時代大勢，也符合國際期待。

他最後稱，「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。」

▼王毅外長記者會，現場媒體爆滿。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026兩會，大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

