基隆路邊飄異味！民眾疑氣體外洩急報警　老車漏油虛驚一場

▲基隆復興路傳異味疑氣體外洩，警消查為機車滲油無危害。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區復興路一帶5日晚間傳出疑似氣體外洩異味，民眾聞到濃濃汽油味後緊急報案。員警趕赴現場並通知消防人員到場檢測，立即實施交通管制並逐一查看路邊車輛。經警消共同查察，確認氣味來源為一輛老舊機車汽油滲漏所致，並無危險，警方隨即通知車主到場處理並清理油漬，迅速排除狀況。

基隆警第四分局中華路分駐所於5日晚間9時許接獲民眾報案，指稱中山區復興路一帶疑似有氣體外洩並飄散異味。警方獲報後不敢大意，立即派遣員警趕赴現場查處，同時通知消防單位到場協助確認安全狀況。

警員陳姿伃與實務訓練生宋依璟抵達現場後，發現周邊空氣中瀰漫淡淡汽油味，為確保附近民眾與車輛安全，先行實施交通管制並逐一查看路邊停放車輛。消防人員隨後到場進行環境檢測，經警消共同查察後發現，氣味來源為一部停放路旁的普通重型機車，疑因車輛老舊導致少量汽油滲漏，所幸滲漏範圍不大，經檢測確認並無安全危害。

警方隨即聯繫車主彭姓男子（55歲）到場處理，將機車移往車行檢修，同時協助清理路面油漬，迅速排除現場狀況並恢復交通順暢。

基隆警第四分局提醒，民眾應定期檢查及保養車輛，避免因機械老舊造成油料滲漏或安全疑慮；若發現疑似不明氣味或異常狀況，應先保持距離並注意通風，再立即通報相關單位到場處理，共同維護公共安全。