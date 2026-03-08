　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆路邊飄異味！民眾疑氣體外洩急報警　老車漏油虛驚一場

▲基隆路邊飄異味疑氣體外洩 警消查出老舊機車漏油虛驚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆復興路傳異味疑氣體外洩，警消查為機車滲油無危害。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區復興路一帶5日晚間傳出疑似氣體外洩異味，民眾聞到濃濃汽油味後緊急報案。員警趕赴現場並通知消防人員到場檢測，立即實施交通管制並逐一查看路邊車輛。經警消共同查察，確認氣味來源為一輛老舊機車汽油滲漏所致，並無危險，警方隨即通知車主到場處理並清理油漬，迅速排除狀況。

基隆警第四分局中華路分駐所於5日晚間9時許接獲民眾報案，指稱中山區復興路一帶疑似有氣體外洩並飄散異味。警方獲報後不敢大意，立即派遣員警趕赴現場查處，同時通知消防單位到場協助確認安全狀況。

警員陳姿伃與實務訓練生宋依璟抵達現場後，發現周邊空氣中瀰漫淡淡汽油味，為確保附近民眾與車輛安全，先行實施交通管制並逐一查看路邊停放車輛。消防人員隨後到場進行環境檢測，經警消共同查察後發現，氣味來源為一部停放路旁的普通重型機車，疑因車輛老舊導致少量汽油滲漏，所幸滲漏範圍不大，經檢測確認並無安全危害。

警方隨即聯繫車主彭姓男子（55歲）到場處理，將機車移往車行檢修，同時協助清理路面油漬，迅速排除現場狀況並恢復交通順暢。

基隆警第四分局提醒，民眾應定期檢查及保養車輛，避免因機械老舊造成油料滲漏或安全疑慮；若發現疑似不明氣味或異常狀況，應先保持距離並注意通風，再立即通報相關單位到場處理，共同維護公共安全。

【更多新聞】

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林家正神阻殺！　瓦解韓國攻勢　
快訊／林家正自責摔頭盔！　中華隊2比3落後
快訊／吳念庭安打、吉力吉撈．鞏冠保送　韓國緊急換投止血
古林睿煬手指流血奮戰到5局！　退場眼眶泛紅
快訊／金倒永2分砲逆轉！　韓國3比2超前
快訊／鄭宗哲炸裂！　中華隊2比1領先
快訊／林維恩雙殺後霸氣飆K！　中華隊1比1韓國
快訊／林維恩登板製造雙殺！　韓國跑回1分追平
快訊／古林睿煬留下1、3壘有人退場！　林維恩登板
管碧玲「卓榮泰一定有見日本政要」　赴日看WBC本質是公務行程
二壘大聯盟開聊！鄭宗哲場上比手畫腳　金慧成笑了
快訊／古林睿煬二度解決李政厚！　4局持續壓制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北投82歲女駕駛追撞多輛汽機車！肇事前衝上人行道畫面曝

基隆婦人行道突昏厥倒地　警局長林信雄督勤巧遇即刻救援

大膽！高雄男闖知名月老廟「抱走功德箱」　報應來太快慘了

快訊／19歲志願役台中夜景餐廳遭車壓死　空軍司令部發聲了

偷拍3年「強吻猥褻女同學」！6人受害　男大生自曝壓力大下場曝

基隆路邊飄異味！民眾疑氣體外洩急報警　老車漏油虛驚一場

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

高雄女外出買宵夜遭毒駕撞死！夫接噩耗崩潰　惡駕駛背景曝

獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死　副駕女友驚嚇無法接受

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

北投82歲女駕駛追撞多輛汽機車！肇事前衝上人行道畫面曝

基隆婦人行道突昏厥倒地　警局長林信雄督勤巧遇即刻救援

大膽！高雄男闖知名月老廟「抱走功德箱」　報應來太快慘了

快訊／19歲志願役台中夜景餐廳遭車壓死　空軍司令部發聲了

偷拍3年「強吻猥褻女同學」！6人受害　男大生自曝壓力大下場曝

基隆路邊飄異味！民眾疑氣體外洩急報警　老車漏油虛驚一場

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

高雄女外出買宵夜遭毒駕撞死！夫接噩耗崩潰　惡駕駛背景曝

獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死　副駕女友驚嚇無法接受

怒轟「那個凱文」妻告不成才有鬼　蔡瑞雪發聲…找律師槓上李怡貞

不斷更新／林家正神阻殺！瓦解韓國攻勢　

974萬觀光人潮撐腰駁二　鹽埕周邊老透天單價飆百萬

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心，無事生非沒市場

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店　3/13試營運

北投82歲女駕駛追撞多輛汽機車！肇事前衝上人行道畫面曝

讓你少走冤枉路！Threads「對女生很有用的冷知識」萬人按讚

台人擠爆東京巨蛋！他看傻「3原因覺得神扯」　網曝真相：難在哪裡

骨鬆常被誤認老化　醫示警「3大警訊」：女性死亡風險較高

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

社會熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡

快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

國道北上晚間自撞！駕駛、乘客雙雙送醫

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

即／19歲志願役遭車壓死　空軍司令部聲明

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

更多熱門

相關新聞

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

基隆市政府斥資9億餘元辦理基隆市立田徑場改建工程，工程預計今年6月完工、9月試營運。市府考量基隆市民長年使用跑道運動的習慣，未來OT委外營運範圍將不包含田徑場跑道區，藍色PU跑道將採24小時免費開放，不僅可舉辦全國性賽事，也將成為選手訓練與市民日常運動的重要空間。

基隆仁愛市場2樓3／16起停業換冷氣

基隆仁愛市場2樓3／16起停業換冷氣

替代役男學交通指揮　基隆強化民防支援量能

替代役男學交通指揮　基隆強化民防支援量能

國外旅客手機卡公車座位縫　基隆警聯手客運尋回

國外旅客手機卡公車座位縫　基隆警聯手客運尋回

強化高齡人本交通安全　基隆警宣導「慢看停」

強化高齡人本交通安全　基隆警宣導「慢看停」

關鍵字：

基隆市汽油味機車滲漏警消公共安全

讀者迴響

熱門新聞

林家正擊出雙殺打瓦解攻勢自責摔頭盔　中華隊7局2比3仍落後

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

倒春寒！　又要跌破10℃

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

韓國輸日本仍獲好評

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面