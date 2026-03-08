卓榮泰親自回應包機赴日看WBC　「休假日自費私人行程」

▲行政院長卓榮泰接受媒體訪問。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）5日於日本東京巨蛋開打，中華隊昨日對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援。行政院對此表示，這是卓榮泰私人行程。不過仍引發藍營質疑包機費用誰出、不關心國內時事等。對此，卓榮泰今（8日）表示，有掌握國內情況，而昨天是個假日、休假日，是自費私人活動，唯一安排就是和國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有任何評論。

行政院長卓榮泰今（8日）上午出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，活動前受訪被問到，昨前往日本的包機費用是誰出的？卓榮泰表示，昨天雖然是私人行程，「但是國內的狀況，我們還是透過行政院內部，包括鄭副院長跟各位部會首長，完全的了解，也掌握到目前情勢的發展」。

卓榮泰指出，大家所關心的油價，依照目前局勢，應該漲的幅度是比較大，但行政團隊首先啟動「雙緩漲」機制。所以調漲幅度原來是在3.7元，衡量現在國際情勢的發展，以及整個財務的結構，政府再從其中吸收60%。所以這次的油價會漲1.5元，到30.4元，漲幅是5.2%，希望國人跟政府一起來度過這樣的一個階段，一起來努力。

針對目前在中東的國人，卓榮泰說明，依照交通部、外交部的精密核算，到昨天為止，這麼多天，已經有985位國人返抵國門。而今天阿聯酋航空預計有400多人會回到台灣。當中有多少位的國人，以及什麼時候飛機到，目前還要今天到的時候再精算，「我們全力希望國人能夠安全的返抵國門」。

卓榮泰接續指出，阿提哈德航空要到3月13日才會復飛，交通部雖然洽商多日，還沒有辦法能夠取得飛機。只要空域開放、航空公司復飛，且情勢安全，「有需要，我們就全力早日來跟洽商啟動包機，來安排國人回來的事情」，這兩件事情是最為重要。

卓榮泰說，至於昨天，這是一個假日、休假日，「自費，而且是私人的活動」，唯一的安排就是跟國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有其他任何的評論，謝謝大家關心。

▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）