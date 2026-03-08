漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

▲朱麗鑾總幹事（左）帶領漁會的信念是「視漁會如己業」，也始終秉持「漁民的事情就是自己的事情」。（圖／新北市農業局提供，下同）

3月8日國際婦女節，展現女性在各領域的堅韌與力量。新北市金山區漁會總幹事朱麗鑾以細膩與堅毅的領導風格，在以男性為主的傳統漁業體系中闖出一片天地，不僅帶領金山漁村邁向轉型，更積極守護百年傳統漁法「蹦火仔」文化資產，展現漁村女性的堅強韌性與領導力。

朱麗鑾1990年進入金山區漁會服務，深耕在地超過35年，對漁會事務始終保持高度熱忱，並持續精進專業能力。她長期投入金山最具代表性的傳統漁業文化「蹦火仔」保存工作，如今該漁法已正式登錄為無形文化資產，並在她的推動下，輔導業者發展觀光體驗，讓傳統漁法不僅被保存，更能被看見與延續。

▲朱麗鑾總幹事（右3）邀請全國漁會、萬里區漁會首長及本區選任人員一同推廣行銷金點草里驛棧的美味餐點。

在漁港轉型方面，朱麗鑾於2023年結合漁港特色與資源，並在新北市農業局協助下打造全新漁港咖啡館「金點草里驛棧」。驛棧將在地農漁特色產品融入餐飲，並結合食魚教育體驗與釣具租賃服務，成功將漁港轉型為兼具觀光、休閒與教育功能的海岸新據點。

在環境永續方面，她也積極推動港區設置岸水與岸電設施，並採使用者付費制度，有效節省水電資源；同時設置海洋廢棄物暫存區，號召漁民將海上垃圾帶回港區集中處理，共同維護海洋環境清潔。多年來，朱麗鑾始終站在第一線，以剛柔並濟的管理方式守護漁民權益，並持續優化漁港環境與設施。

▲金山區漁民使用岸水岸電設施採取使用者付費原則，有效節省水電資源。

朱麗鑾表示，帶領漁會的核心信念就是「視漁會如己業」，唯有把漁會當成自己的事業，才能全心守護漁民權益。身為漁民子弟，她對家鄉懷有深厚情感，始終秉持「漁民的事情就是自己的事情」的初心，並將這份使命感化為推動漁會持續前進的力量。

新北市農業局長諶錫輝表示，在朱麗鑾總幹事的帶領下，金山區漁會發展日益亮眼，不僅展現專業能力，也打破漁業職場的性別刻板印象，是女性在漁業領域「出頭天」的最佳典範。市府未來也將持續挹注資源，鼓勵更多年輕世代投入漁業創新與轉型，打造新北兼具健康、永續與活力的農漁產業環境。

▲金點草里驛棧不僅將在地農漁特色產品融入餐飲，更結合食魚教育體驗。