不認同中美共治！大國爭霸帶來災痛　王毅：中國絕不走國強必霸老路

▲談「中美共治」可能性？大陸外長王毅：中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」的邏輯。。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳、陳冠宇／台北-北京報導

日前美國總統提出「中美共治」概念，對此，大陸外長王毅今（8）日舉行「中國外交政策和對外關係」中外記者會，針對「中美共治」框架，他指出，回看歷史，每一次大國爭霸、陣營對抗，都給人類帶來了災難和痛苦。「為此，中國絕不走國強必霸的老路，也不認同『大國共治』的邏輯。」並且呼籲，世界各國不分大小強弱都是國際社會的平等一員，可以在多極格局中找到自己的位置，發揮應有的作用。

大陸十四屆全國人大四次會議今（8）日上午10時，在梅地亞中心舉行外交中外記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

美國全國廣播公司（NBC）記者提問，「您曾表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。中方是否接受包括川普總統本人在內的人提出『中美共治』的框架，共擔責任，應對全球性挑戰？如果不接受，中方將提出何種替代方案，來避免中美對抗，並且讓世界確信崛起後的中國無意推翻當前國際體系？ 」

王毅回答，中國和美國當然對世界有重大影響。但我們不應忘記，這個星球上有190多個國家，世界歷史向來由各國共同書寫，人類未來一直由各國人民共同創造。「多元共生才是人類社會本來的面貌，多極共存才是國際格局應有的樣子。 」

王毅說，回看歷史，每一次大國爭霸、陣營對抗，都給人類帶來了災難和痛苦。為此，中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」的邏輯。

王毅強調，「中國的憲法明確規定，要堅持獨立自主的外交政策，堅持走和平發展道路。中國領導人多次在國際上強調，無論國際形勢如何演變，無論自身發展到什麼程度，中國都永不稱霸、永不擴張。」至於國際格局應如何發展，中國的方案是建設平等有序的世界多極化。

王毅指出，所謂平等，就是國家不分大小強弱都是國際社會的平等一員，都可以在多極格局中找到自己的位置，發揮應有的作用。所謂有序，就是各國都要遵守普遍公認的國際規則，那就是聯合國憲章的宗旨和原則，就是國際關係的基本准則。 建設平等有序的世界多極化應當是各國的共同責任。

最後，王毅說大國擁有更多資源、更大能力，更應展現胸懷擔當，帶頭守規矩、講信用、遵法治。中國願繼續做變革世界的建設性力量，同各國一道，共同迎接多極世界的到來