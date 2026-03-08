高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳一段影片，一名員警在人群中被多名男子團團圍住，甚至有人上前拉扯，畫面乍看之下宛如「群毆警察」，引發不少網友議論。不過警方調查後指出，事情其實完全不是外界想像的那樣，影片中的人群並非圍毆員警，而是協助警方壓制一名在廟會現場鬧事的男子。

▲郭姓男子騎車不但挑釁警察，還「醉闖」廟會陣頭犯眾怒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事件發生在7日晚上10時許，高雄市前鎮區凱旋四路當時正進行廟會遶境活動，現場聚集大量信眾與民眾。一名28歲郭姓男子騎乘輕型機車行經該處時，疑似酒後精神亢奮，不但以危險方式來回騎車繞行，排氣聲浪巨大，還不斷靠近廟會隊伍與執勤員警，挑釁意味十足，引發現場民眾不滿。

▲郭姓男子涉犯酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

郭姓男子的離譜行徑被現場民眾錄下傳到網路，其行徑包括騎車繞行挑釁、闖進廟會的隊伍中，結果慘遭圍毆，也有人幫忙勸阻，一度造成被網友誤會是兩派人馬鬥毆，而另一段則是一名警察遭到人群推擠，看似遭到毆打，但實際是警察要抓郭男、一群人圍著警察形成的「畫面錯覺」。

前鎮分局表示，郭男當時不僅以不雅言詞挑釁員警，還一度作勢騎車朝員警方向逼近，警方為避免危害現場群眾安全，立即以強制力將人拉下機車逮捕。過程中造成員警左右膝蓋擦傷，而郭男身上散發濃厚酒味，經實施酒測後數值也已超過法定標準。

▲為了逮捕郭姓男子，受傷員警接受分局長黃元明表揚慰問 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全案訊後將依刑法第135條妨害公務罪、第140條侮辱公務員罪，以及第185條與第185條之3公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另外，警方也針對郭男多項交通違規依法舉發，包括改裝排氣管、改裝燈光、無照駕駛、未戴安全帽、酒後駕車及危險駕車等，依道路交通管理處罰條例最高可處新台幣17萬3900元罰鍰。

