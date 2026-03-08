中俄有正確二戰史觀、反單邊霸凌　王毅：兩國始終風雨不動安如山

▲談中俄關係，大陸外長王毅：兩國關係始終「風雨不動安如山」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸十四屆全國人大四次會議於今（8）日上午舉行外長記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅針對中俄大國協作與維護國際規則等議題作出明確回應。王毅強調，今年適逢中俄戰略協作夥伴關係建立30週年，面對變亂交織的國際局勢，兩國關係始終「風雨不動安如山」。他指出，中俄關係建立在平等互利與不結盟、不對抗的基礎之上，具有強大戰略韌性；在國際秩序面臨關鍵節點之際，中俄將堅定捍衛二戰勝利成果與國際法權威，共同為多極世界的到來注入「中俄能量」，堅決反對任何單邊霸凌行徑。

俄羅斯《衛星通訊社》是第二位外媒提問，「中國多次聲明反對蓄意侵犯他國主權和安全的行為。面對複雜國際形勢，中俄兩個大國如何才能對抗重塑國際法和全球貿易規則的企圖？ 」

針對複雜國際情勢下中俄如何維護全球規則，王毅於記者會上指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30週年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25週年。面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終「風雨不動安如山」。

王毅也問，「為什麼能達到這樣一個境界？」他強調主要是中俄戰略協作夥伴關係從一開始就建立在平等、尊重、互利的基礎之上，反映了新型國際關係的內涵，也代表著新型大國關係的方向。

王毅指出，中俄在戰略上獨立自主。我們始終尊重對方的核心利益，不把自己的意志和議程強加給對方，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方。中俄在政治上高度互信。背靠背是中俄關係的本質特徵，我們不懼任何外部的挑撥和施壓，具有強大的戰略韌性。中俄在行動上密切協作。

王毅表示，對於重大國際和地區事務，中俄之間戰略共識最多，戰略協作最密，其中就包括你剛才提到的捍衛國際規則和秩序問題。二戰後的國際秩序經過80年風雨洗禮，又來到一個關鍵節點。

王毅強調，去年中俄兩國元首相互出席對方的反法西斯戰爭勝利慶典，雙方圍繞深化全面戰略協作、鞏固全球戰略穩定、維護國際法權威發表了三份重磅聯合聲明，共同向世界發出了明確信號，那就是要堅定不移地維護正確二戰史觀、捍衛二戰勝利成果、反對單邊霸凌行徑。

最後，王毅指出，「80年前，我們為創建戰後秩序作出了『中俄貢獻』，80年後的今天，我們將為迎接一個多極世界的到來注入『中俄能量』。」