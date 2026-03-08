　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026台灣燈會空拍曝　千架無人機+青森睡魔震撼嘉義夜空！

▲▼ 2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷 震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷，震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會話題再攀巔峰！被譽為本屆燈會「最壯觀亮點」的「TEAM TAIWAN 大遊行」於昨（7）日晚間盛大登場。活動由千架MIT無人機排演的「幕後英雄」科技燈光秀揭開序幕，隨後由破千人的表演團隊接力踩街，嘉義縣政府同步公開震撼的空拍影像，只見燈區萬頭鑽動、光彩奪目，展現出台灣燈會前所未有的節慶能量。

▲▼ 2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷 震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

遊行開始前，夜空首先被1000架無人機點亮。表演以熱血的棒球意象開場，精準呈現「台灣尚勇」與「TEAM TAIWAN」等字樣，瞬間喚起現場民眾對2026世界棒球經典賽（WBC）的應援熱情。緊接著，無人機排出醫護、警消、台電人員等身影，感性致敬守護社會的無名英雄，場面動人。

▲▼ 2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷 震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供）

晚間6時45分，全長近一公里的遊行隊伍正式出發，規劃「光躍台灣・點亮嘉義」、「嘉義燈場」、「為台灣加油」及「與世界交朋友」四大主題：

在地氣勢： 紙風車劇團巨大的「雨馬」與朴子太子龍獅戰鼓團領頭，氣勢磅礡。

▲▼ 2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷 震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供）

全民律動： 啦啦隊、街舞與銀髮族團體跨世代同台，以強大感染力為「台灣隊」加油。

▲▼ 2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷 震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供）

國際交流： 最受矚目的莫過於文化總會引進的「青森睡魔燈籠」，台灣限定版造型首度驚喜現身，搭配日本阿波舞、巴西打擊樂與中東舞蹈，讓嘉義街頭瞬間化身國際嘉年華。

▲▼ 2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷 震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供）

根據嘉義縣政府統計，隨著大遊行登場，燈會單日賞燈人次已突破200萬大關。縣府表示，這次活動不僅是一場視覺盛宴，更透過跨族群、跨國界的演出，展現嘉義承辦國際級盛會的熱情與實力。

▲▼ 2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷 震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供）

「TEAM TAIWAN 大遊行」成功將2026台灣燈會熱度推向最高峰，讓世界看見台灣的榮耀與希望。

▲▼ 2026台灣燈會推向最高潮！「TEAM TAIWAN大遊行」萬人空巷 震撼空拍曝光 。（圖／嘉義縣政府提供）

相關新聞

台灣燈會散場人龍如貪食蛇　168縣道塞爆近8公里

台灣燈會散場人龍如貪食蛇　168縣道塞爆近8公里

2026 台灣燈會在嘉義於昨（7）日晚間迎來展期最高潮！萬眾矚目的「TEAM TAIWAN 大遊行」與千架 MIT 無人機秀聯手點亮嘉義夜空，吸引破紀錄人潮朝聖。然而，在璀璨煙火與表演落幕後，挑戰才剛開始。連接會場與高鐵站的縣道 168 線（嘉朴公路）湧現如「貪食蛇」般的散場人潮，將整條馬路塞爆，步行人龍與車潮延綿近 8 公里。

扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

瑪利歐磚塊提燈封神！8分鐘秒殺、轉手喊800

瑪利歐磚塊提燈封神！8分鐘秒殺、轉手喊800

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

