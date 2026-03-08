伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

▲以色列以「阻止真主黨（Hezbollah）重新武裝」為由，6日對黎巴嫩南部多座城鎮發動新一波空襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列8日凌晨空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心的華美達酒店公寓大樓，造成至少4人喪生、10人受傷，以軍聲稱此次攻擊鎖定的目標是在貝魯特活動的伊朗指揮官。這是自以色列重啟與真主黨的敵對行動以來，首度直接攻擊並命中黎巴嫩首都的心臟地帶。目前以色列在黎巴嫩的攻擊已造成近300人死亡、1000人受傷。

根據《路透社》報導，黎巴嫩衛生部發布聲明指出，這起發生在貝魯特拉烏切區的襲擊導致10人傷亡。而發動攻擊的以色列軍方表示，這次空襲的目標是伊朗革命衛隊精銳部隊聖城旅的關鍵指揮官，但並未透露具體姓名。以軍在聲明中強調，「聖城旅黎巴嫩軍團的指揮官策劃針對以色列國家及其平民的恐怖攻擊，同時為伊朗的革命衛隊工作。」

令人心碎的是，遭襲的華美達酒店當時正收容從黎巴嫩南部及貝魯特南郊逃離戰火的流離失所者。攻擊發生後，驚恐的避難民眾紛紛逃離建築，深怕會有更多空襲降臨。就在上周，以色列才宣稱在對德黑蘭的空襲中擊斃聖城旅駐黎巴嫩指揮官達烏德·阿里·扎德。

以色列7日警告黎巴嫩，如果不制止有伊朗支持的真主黨，將會迎來「災難性的後果」。總理納坦雅胡發表電視聲明，要求黎巴嫩政府執行2024年解除真主黨武裝的協議。他警告，「你們的責任就是解除真主黨的武裝。如果不這麼做，真主黨的侵略將為黎巴嫩帶來災難性後果。現在是你們掌握自己命運的時候了，我們將盡一切必要手段保衛我們的社區和公民。」

以色列國防部長卡茨則在另一份聲明中強硬表示，若真主黨不解除武裝，黎巴嫩政府和整個黎巴嫩都將「付出沉重代價」。

黎巴嫩衛生部表示，自2日以來，以色列的攻擊已在黎巴嫩全境造成294人死亡、超過1000人受傷。以軍已對黎巴嫩南部大片區域、東部數個城鎮以及貝魯特南郊全境發出撤離令，涉及範圍約占黎巴嫩領土的8%。撤離命令已導致約30萬人流離失所，其中只有三分之一住進政府庇護所。

以色列直升機7日深夜在黎巴嫩東部貝卡谷地投放納比奇特鎮空降部隊，展開罕見的空降突襲行動。以軍聲稱此次行動是為了尋找1986年以來在黎巴嫩失蹤的空軍領航員羅恩·阿拉德的遺骸，但沒有找到任何相關線索。真主黨則表示，已向以軍開火，迫使他們撤退，而以軍否認有人員傷亡。

這場突襲造成慘重傷亡。黎巴嫩衛生部指出，過去24小時內納比奇特地區的以色列攻擊已導致41人死亡，其中包括3名黎巴嫩軍方人員。當地居民形容那晚是「地獄般的夜晚」，「我們整夜聽到直升機在房子上空盤旋，它們飛得太低，我們以為會降落在我們身上。」

在外交層面，超過150名伊朗公民包括外交官及其家屬7日已離開黎巴嫩。伊朗駐黎巴嫩使館基於安全考量證實，使館職員家屬、伊朗學校師生以及一批在黎巴嫩的伊朗人已暫時撤離貝魯特。此前以軍本周曾警告「仍在黎巴嫩的伊朗政府代表立即離開，否則將成為攻擊目標。」