明後天冷氣團南下探14度　北東濕冷「防較大雨勢」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周有2波大陸冷氣團影響，今天溫度回升，僅北台灣、宜蘭有局部降雨，明、後天第1波冷空氣南下，北部、東半部降雨增加，基隆北海岸、宜花地區有較大雨勢，低溫下探14度，周三短暫回暖，周四、周五又有1波冷氣團接力。

中央氣象署預報員賴欣國表示，今天東北季風減弱，北台灣溫度回升，未來有2波冷空氣影響，明、後天冷氣團影響，感受濕冷，第2波在周四、周五，水氣則相對較少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴欣國指出，目前北台灣、宜蘭雲量較多，中南部及花東偶有透光，環境偏東風，東半部外海雲系移入影響，基隆北海岸、宜蘭有局部降雨。今天北部及東半部高溫20至22度，中南部高溫26度至29度。明天高壓帶來冷空氣影響，周三強度減弱，周四又有一波冷高壓遞補，感受偏冷。

未來一周降雨趨勢，他表示，明天受到冷氣團影響，北部、東半部地區及中南部山區都有降雨，基隆北海岸、宜花地區有局部較大雨勢。周二華南雲系東移影響，水氣更多，北部、東半部地區及中南部山區降雨外，中部平地也有零星雨。

他指出，周三冷空氣減弱，水氣減少，僅東半部地區、中南部山區有零星降雨。周四、周五有另一波冷高壓影響，桃園以北、東半部有零星雨。

溫度方面，賴欣國表示，今天北台灣高溫回到20度，中南部26度。明、後天冷氣團影響，北台灣低溫下探14度，中南部雲量偏多，感受也較涼，周二晚間至周三清晨北台灣輻射冷卻影響，溫度更低。周三白天冷氣團減弱，北部高溫回到20度。周四另一波冷氣團影響，北部高溫略為下降，低溫則為14度左右。

另外，他也說，周二3000公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）