社會 社會焦點 保障人權

獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死　副駕女友驚嚇無法接受

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市霧峰區某夜景泡腳景觀餐廳昨天（7日）深夜發生意外，19歲施姓男子載著女友剛抵達、準備停車時，疑過彎時未注意地形高低差，造成後輪懸空，施男下車查看，車輛卻剛好側翻將他壓在車下，導致傷重不治。據查，施男身份為空軍志願役，近日放假帶著女友出門遊玩，未料竟遭遇事故，事發消息迅速傳回軍中，軍方當下即派出幹部協助處理，目前警方準備向檢方報請相驗，以釐清確切死因。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲車輛翻覆重壓，造成施男重傷不治。（圖／民眾提供）

據悉，施男是空軍志願役，目前服役本島某單位，近日獲得假期，昨天晚間帶著同為19歲的女友前往台中某泡腳景觀餐廳，沒想到才剛抵達，準備尋找車位，就碰上意外。

事發當下女友還在副駕駛座內，隨著車輛翻覆、進而壓傷男友，造成女友嚴重驚嚇、無法接受這突如其來的變故。事發後軍方也接獲消息，並迅速派出幹部前往協助。

本案發生在昨日晚間9時許，施男開車載女友前往台中市霧峰區萊園路一間近年爆紅的夜景泡腳餐廳，在停車場倒車時，未注意左側有高低差，導致左後輪懸空，施男發現車輛不穩下車查看，未料就在這時車輛馬上90度側翻，將施壓在車底。

周遭人見狀，趕緊上前幫忙將車翻正，只是事故已造成施男受傷嚴重，經送醫仍搶救不治，副駕的女友則未受傷。警方初步調查，施男經酒精檢測無飲酒情形，詳細事故原因，將報請台中地檢署相驗。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警消趕赴現場進行搶救。（圖／民眾提供）

