大陸 大陸焦點 特派現場

2天寫完一本！中國多名網友用AI生成500萬字小說「月入超45K」

▲中國網路小說競爭激烈。（圖／翻攝自微博）

▲中國網路小說競爭激烈。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著生成式AI快速發展，網路小說也掀起一波「AI寫作熱潮」。中國社群平台上，近期出現大量宣稱「48小時生成500萬字小說、月入過萬（人民幣，下同）」的分享貼文，引發不少創作者與讀者關注。有網路小說作者坦言，自己每天更新近萬字已是極限，但AI幾分鐘就能生成數萬字內容，讓不少寫手感受到強烈壓力。

據《海報新聞》報導，AI寫作正快速滲入網路文學產業。有平台編輯透露，目前收稿信箱中，約有兩到三成作品帶有明顯AI生成痕跡，因此平台已導入AI檢測機制，一旦作品AI內容比例超過40%，便會直接拒稿甚至拉黑帳號，以避免低品質內容大量湧入。

從內容結構來看，AI生成小說也出現高度同質化現象。數據顯示，目前約62%的新書開篇集中在「退婚流」、「重生流」、「系統流」等常見套路，許多讀者吐槽這類作品就像「預製菜」，雖然產量驚人，但缺乏情感與創意。

▲不少中國網路小說作家近年來頻繁使用AI生成小說。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲不少中國網路小說作家近年來頻繁使用AI生成小說。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

不過，在網路小說作者毛志慧看來，AI目前仍難以真正取代人類創作。身為江西省網路作協副主席，他自2014年投入網路文學創作，至今累計寫作字數已超過1600萬字。多年來，他每天固定投入四到九小時寫作，早年日更幾千字已算成績不錯，後來逐步提升到每日八九千字，這在當時已屬於高產作者。

毛志慧指出，如今網路小說競爭愈發激烈，不少作者日更量已突破1萬字甚至2萬字，但在AI面前仍顯得相形見絀，「AI幾分鐘就能生成幾萬字，效率像工業化生產一樣。」他形容，AI正在「卷字數」，讓不少創作者感受到前所未有的壓力。

儘管如此，他認為AI生成的內容往往缺乏真正的人性衝突與情感邏輯。例如在網路小說常見的戰鬥場景中，人類作者會思考角色動機、情感糾葛以及劇情對後續成長的影響，而AI往往只會機械地模仿動作描寫，情節顯得陳舊且缺乏深度。

毛志慧還透露，當作品篇幅超過20萬字後，AI生成內容經常出現邏輯錯亂或前後矛盾，例如後期情節與前文設定對不上，甚至出現明顯錯誤。因此，目前AI在長篇小說創作中，仍難以完全替代人類作者，更多只能作為輔助工具。

他表示，平時也會使用AI，但主要用於整理劇情、總結前文內容，或幫忙生成角色名稱、武功名稱等細節，「真正打動人的劇情，還是要靠作者自己構思。」毛志慧認為，AI可以提高效率，但無法憑空創造出具有情感力量的故事。

不少業內人士也指出，AI確實可能改變網路文學產業生態，尤其對剛入行的新作者衝擊更大，過去新人只需與其他作者競爭，如今還要面對「產出幾乎無限」的AI內容，想要脫穎而出難度將明顯提高。

03/06 全台詐欺最新數據

442 1 6657 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院！AI助老若研發成功

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

2天寫完一本！中國多名網友用AI生成500萬字小說「月入超45K」

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心，無事生非沒市場

中日走向取決日方選擇　王毅連續四問：日本沒資格插手台灣事務

快訊／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

快訊／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

不認同中美共治！大國爭霸帶來災痛　王毅：中國絕不走國強必霸老路

中俄有正確二戰史觀、反單邊霸凌　王毅：兩國始終風雨不動安如山

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

八點檔男星試鏡被淘汰「看ATM餘額哭了」　打工遭客人一句話打擊！

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

中華隊復仇成功！狂朝聖徐展元「1句話」　球迷淚：謝謝英雄

台人東京抽菸收罰單！發文嘆「都躲到巷子角落了」全罵翻

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

中華隊苦戰10局擊敗韓國　日本提前鎖定經典賽8強

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

薔薔要登巴黎時裝周走秀了！「胸下挖空」超辣定裝照曝：跌倒也爬起來

深耕日本市場！花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

卓榮泰包機赴日看經典賽　國民黨嗆：維安、特勤怎麼純然自費？

【帶傷練打】陳傑憲骨裂拒休 三度開轟全場驚呼！

快訊／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

影／記者問「平時運動嗎」　甄子丹愣：不運動我怎麼拍武打片？

2026兩會／王滬寧赴人大「台灣團」：要增強「必勝信心」

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

陸文旅部長：「成為中國人」成網路熱詞

王毅談伊朗重申停火止戰　批美拳頭硬不是道理硬　

2026兩會／海南封關下一步　官方：向90％零關稅水準推進

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

王毅：台灣是中國內政日本有什麼資格插手？

不認同中美共治！　王毅：中國絕不走國強必霸老路

快訊／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

談中俄鐵桿關係　王毅：兩國始終風雨不動安如山

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

大型出版社悄悄招聘AI工程師引反彈

大型出版社悄悄招聘AI工程師引反彈

全球出版產業正悄悄導入人工智慧（AI）技術。包括企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）、麥克米倫（Macmillan）、Sourcebooks 與威立（Wiley） 等大型出版社，近期陸續釋出 AI 工程師職缺，希望透過 AI 工具提升營運效率。不過，由於作家社群普遍對 AI 持高度警戒態度，出版商在推動相關技術時也顯得格外謹慎。

陸發改委：關注AI對就業的影響

陸發改委：關注AI對就業的影響

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

GPT-5.4登場 　主打最強專業工作模型

GPT-5.4登場 　主打最強專業工作模型

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

AI寫作網路小說人工智慧

台灣10局5比4氣走韓國

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

倒春寒！　又要跌破10℃

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

