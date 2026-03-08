2天寫完一本！中國多名網友用AI生成500萬字小說「月入超45K」

▲中國網路小說競爭激烈。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著生成式AI快速發展，網路小說也掀起一波「AI寫作熱潮」。中國社群平台上，近期出現大量宣稱「48小時生成500萬字小說、月入過萬（人民幣，下同）」的分享貼文，引發不少創作者與讀者關注。有網路小說作者坦言，自己每天更新近萬字已是極限，但AI幾分鐘就能生成數萬字內容，讓不少寫手感受到強烈壓力。

據《海報新聞》報導，AI寫作正快速滲入網路文學產業。有平台編輯透露，目前收稿信箱中，約有兩到三成作品帶有明顯AI生成痕跡，因此平台已導入AI檢測機制，一旦作品AI內容比例超過40%，便會直接拒稿甚至拉黑帳號，以避免低品質內容大量湧入。

從內容結構來看，AI生成小說也出現高度同質化現象。數據顯示，目前約62%的新書開篇集中在「退婚流」、「重生流」、「系統流」等常見套路，許多讀者吐槽這類作品就像「預製菜」，雖然產量驚人，但缺乏情感與創意。

▲不少中國網路小說作家近年來頻繁使用AI生成小說。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

不過，在網路小說作者毛志慧看來，AI目前仍難以真正取代人類創作。身為江西省網路作協副主席，他自2014年投入網路文學創作，至今累計寫作字數已超過1600萬字。多年來，他每天固定投入四到九小時寫作，早年日更幾千字已算成績不錯，後來逐步提升到每日八九千字，這在當時已屬於高產作者。

毛志慧指出，如今網路小說競爭愈發激烈，不少作者日更量已突破1萬字甚至2萬字，但在AI面前仍顯得相形見絀，「AI幾分鐘就能生成幾萬字，效率像工業化生產一樣。」他形容，AI正在「卷字數」，讓不少創作者感受到前所未有的壓力。

儘管如此，他認為AI生成的內容往往缺乏真正的人性衝突與情感邏輯。例如在網路小說常見的戰鬥場景中，人類作者會思考角色動機、情感糾葛以及劇情對後續成長的影響，而AI往往只會機械地模仿動作描寫，情節顯得陳舊且缺乏深度。

毛志慧還透露，當作品篇幅超過20萬字後，AI生成內容經常出現邏輯錯亂或前後矛盾，例如後期情節與前文設定對不上，甚至出現明顯錯誤。因此，目前AI在長篇小說創作中，仍難以完全替代人類作者，更多只能作為輔助工具。

他表示，平時也會使用AI，但主要用於整理劇情、總結前文內容，或幫忙生成角色名稱、武功名稱等細節，「真正打動人的劇情，還是要靠作者自己構思。」毛志慧認為，AI可以提高效率，但無法憑空創造出具有情感力量的故事。

不少業內人士也指出，AI確實可能改變網路文學產業生態，尤其對剛入行的新作者衝擊更大，過去新人只需與其他作者競爭，如今還要面對「產出幾乎無限」的AI內容，想要脫穎而出難度將明顯提高。