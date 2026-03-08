好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了

▲中華隊將迎戰韓國隊，力拚關鍵一戰，有望挺進8強。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（8日）這場台韓大戰攸關晉級8強的最後希望！體育評論《體育大叔》表示，回顧經典賽歷史，台灣4度對上韓國都吞敗，留下無數遺憾與眼淚。如今再次面對強敵，他感嘆，這些年台灣球迷早已在輸球與期待之間反覆學習堅強，也忍不住喊話，「今天，我們不要再傷心了，好嗎？」

粉專《體育大叔》指出，台灣在2006年經典賽歷史首戰就碰上韓國，比賽0比2落後進入9局，台灣終於攻佔一、三壘，眼看詹智堯擊出可能穿越二游防線的安打，卻被硬生生攔下，成了不少球迷記憶中的第一次心碎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐展元「好想贏韓國」 球迷至今仍忘不了

2009年經典賽，台灣再次在首戰碰上韓國，台灣首局就被攻下6分，整場還遭到5次雙殺，最終以0比9慘敗，成為許多球迷不願再提起的一場比賽。接著是2013年經典賽，7局打完中華隊仍以2比0領先，卻在第8局被逆轉。賽後主播徐展元哽咽說出「好想贏韓國」，成為一整個世代球迷難忘的畫面。

到了2017年經典賽，台灣前2局就以0比6落後，一度看似將重演慘敗，但球隊在第7局奇蹟般追成8比8平手，可惜仍在延長賽落敗，吞下經典賽對韓國4連敗。

台韓經典賽恩怨史 台人盼終於能改寫結局



對此，體育大叔寫下，「棒球是讓人學會傷心的運動」，但台灣球迷似乎早已把這堂課學得太熟。每一次輸球後，大家擦乾眼淚，仍會在下一次國際賽再次聚集、再次吶喊，為國家隊加油。他也喊話，希望這一次能迎來不同結局，「今天，我們真的不要再傷心了。」