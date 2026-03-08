烤玉米「水溝蓋備料」畫面曝！店家2度改名道歉：放過老人家

▲台中市北屯一家玉米攤遭網友直擊，疑似將未賣完的玉米，清洗後丟在水溝蓋上，引發爭議。（翻攝自爆料公社）

台中市北屯區一家烤玉米攤，遭網友直擊，疑似將前一天烤過沒賣完的玉米，直接拿去清洗，堆在人行道水溝蓋，再重新烹煮，引發爭議，並遭負評灌爆。店家女兒先是將Google店家名稱改為「放過老人家吧」，眼見網友批評不斷，目前再改名為「承認錯誤，積極改善」，希望消費者再給父母一次機會。台中市食安處則表示，已完成錄案，將依程序派員前往稽查。

網友直擊玉米放水溝蓋 用黑水清洗

這起爭議源於一名網友在「爆料公社」PO出照片指控，這家烤玉米價格不便宜，秤重平均1支約要價100元，但6日傍晚目睹老闆娘在人行道上洗烤過的玉米，洗完直接就把玉米放在水溝蓋上方。原PO指控，店家疑似將前一天烤過但沒賣完的烤玉米直接拿去清洗後再烹煮，水盆內的水也是黑的，他質疑店家「衛生很差，是覺得消費者的胃都很強大嗎？」

貼文引發議論，對於店家將玉米放置在水溝蓋上的作法，網友除了留言覺得太噁心，也在店家Google評論給予負評。店家女兒眼見事態擴大，緊急將Google上店家名稱改為「放過老人家吧」，但網友仍不領情，批評「改成這樣的名字，是想替老人家解套嗎？」、「放過老人家？誰放過我們？」、「台灣小吃衛生都極差，要買要三思」。

店家改名「承認錯誤」 回覆網友質疑

目前店家名稱再改為「承認錯誤，積極改善」。店家女兒也回覆網友評論表示，由於攤位是由65歲以上的父母經營，當天因備料量大、一時情急忙亂，才會將玉米放在不對的位置（水溝蓋附近），但這絕對不是常態性的作法。她強調，事情做錯就是做錯了，也沒有藉口。

▲店家先將Google店家名稱改成「放過老人家吧」，目前2度改名為「承認錯誤，積極改善」。（翻攝自Goole評論）

該女也澄清解釋，有關洗完玉米的黑水，是因為他們製作方式為「先預烤、刷掉炭焦，再煮燙一次後二次烤」，黑水是刷洗下來的炭水，絕不會將隔夜玉米再拿出來販售。

食安處已獲報 將派員稽查

該女強調，已嚴肅地與父母溝通，並特別交代務必遵守食品衛生標準，確保食材不落地。她也說，這次的疏忽對父母是一個深刻的教訓，希望消費者能給父母改進的機會，將會以更嚴謹的態度對待每一根玉米。

台中市食安處則表示，接獲通報後已完成錄案，將依程序派員前往稽查，若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依《食安法》處6萬元至2億元罰鍰。



