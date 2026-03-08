　
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅談伊朗重申「停火止戰」　提出5原則批美拳頭硬不是道理硬　

▲▼2026兩會，大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026兩會大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸十四屆全國人大四次會議今（8）日舉行外長記者會，國務院委員兼外交部長王毅針對美、以再度對伊朗發起軍事打擊引發的局勢動盪，重申中方立場，當前伊朗局勢的核心是「停火止戰」，這是一場不該發生戰爭對各方沒好處，並警告兵戎相見只會增添新的仇恨與危機，「拳頭大不等於硬道理」。他同時提出正確處理中東問題的五項基本原則，呼籲大國應發揮建設性作用，而非動輒動用武力回歸「叢林法則」。

大陸十四屆全國人大四次會議今（8）日上午10時，在梅地亞中心舉行外交中外記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

《香港鳳凰衛視》是第四位被點的記者，問及「近期美國和以色列再次對伊朗發起軍事打擊，目前衝突已經蔓延到整個的中東地區，想請問中方如何看待當前的伊朗局勢，對解決伊朗問題有什麼主張？」

王毅指出，這是當前國際局勢的焦點。中方秉持客觀公正立場，已經多次闡明瞭原則立場，歸結為一句話就是「停火止戰」，中國古人雲兵者心情不可不適應。

王毅表示，這是各方都關切的問題，也是當前國際局勢的焦點。中方秉持客觀公正態度，已多次闡明瞭原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。

王毅引用中國古人云，「兵者，兇器也，不可不審用。」面對陷入戰火的中東，「這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。」

王毅說，中東的歷史反覆告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醖釀新的危機。中方願再次呼籲：立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。

王毅進一步提五點原則。中方認為正確和妥善處理伊朗以及中東相關的問題，應該堅持幾個基本原則，一是尊重國家主權，主權是現行國際秩序的基石，我們主張伊朗以及海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，不能侵犯。

二是不得濫用武力，拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則，動輒使用武力，並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。

三是堅持不干涉內政，中東人民是這一地區的真正主人，中東事務應該由地區各國自主決定，策劃顏色革命，搞政權更迭是不得人心的。

四是政治解決熱點問題。中方歷來主張以和為貴，各方應盡快回到談判桌前來，通過平等對話解決分歧，為實現共同安全作出努力。不是大國要發揮建設性作用，善於運用實力。

五是大國要發揮建設性作用，善意運用實力。中國還有句古訓，仁義不施，而攻守之勢異也。大國理應守公道、行正道，多為中東和平發展貢獻正能量。

王毅，作為中東國家的真正朋友和戰略夥伴，中方我們願意同中東國家一起踐行全球安全倡議，還中東以秩序還人民以安寧，還世界以和平。

03/06 全台詐欺最新數據

442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王毅：元首外交是中國外交的「定盤星」

王毅：元首外交是中國外交的「定盤星」

大陸外交部長王毅今（8）日舉行中外記者會，談及中國外交重點，以及今年元首外交的國際戰略重心。王毅指出，元首外交是中國外交的「定盤星」，越來越多國家認識到，習近平主席親自擘畫指揮的中國外交，為動蕩世界提供了最寶貴的穩定性和確定性，成為全球亂局中不可替代的中流砥柱。

學者：中國對台政策兩線並進　持續推兩岸融合＋強化軍事能力

學者：中國對台政策兩線並進　持續推兩岸融合＋強化軍事能力

伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

分析／傳哈米尼之子接班機率大　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐致孤立

分析／傳哈米尼之子接班機率大　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐致孤立

陸外交部：伊核問題回到政治外交解決軌道

陸外交部：伊核問題回到政治外交解決軌道

