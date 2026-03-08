　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄女外出買宵夜遭毒駕撞死！夫接噩耗崩潰　惡駕駛背景曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區7日晚間發生死亡車禍，一名30歲楊姓男子開車毒駕上路，不慎追撞前方兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷送醫後不治，一對母女受傷送醫。據了解，死者李女為全職媽媽，當時正要去附近買宵夜，沒想到竟會在住家附近遇死劫，先生接獲噩耗後悲痛到場，而楊男車內被搜出1顆依托咪酯煙彈，當場遭移送偵辦。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

自小客連環追撞　3人受傷

警方7日21時20分許接獲通報，小港區中安路發生交通事故，立即派員到場疏導交通、協助救護並進行現場蒐證與測繪。初步調查，30歲楊姓男子駕駛自小客車，先追撞前方43歲李姓女子騎乘的機車，再追撞前方52歲陳姓女子騎乘的機車，陳女當時還載有9歲兒童。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

43歲女傷重不治　另2人輕傷

事故發生後，43歲李女傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，李女為家庭主婦，當時正要去買宵夜吃，未料，竟在住家不遠處遇死劫，先生及孩子接獲噩耗後，悲痛到場認屍。而陳女及9歲兒童則為擦挫傷，分別送往小港醫院及國軍高雄總醫院治療，目前仍在醫院治療。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

駕駛毒駕快篩陽性　依公共危險罪送辦

警方對楊姓男子實施酒精濃度檢測，並未發現酒精反應，但毒品快篩呈陽性，車內也查扣依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）1顆，重量5克，當場依現行犯逮捕。

據了解，楊男為工人，過去也曾有毒品前科，全案訊後依刑法公共危險（毒駕致死）、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例，移送高雄地方檢察署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC滿貫砲紀錄「中華隊敲出3支」　追平美國並列第二！
快訊／張育成炸裂！　中華隊2局先馳得點
快訊／古林睿煬登板！　12球讓韓國隊3上3下
快訊／包機赴日看WBC遭藍轟　卓榮泰回應了
快訊／台韓大戰開打！　中華隊首局3上3下
105公里觸身球被問還好嗎？　吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩
好想贏韓國！他回顧「4戰全敗」血淚史：今天我們不要再傷心了
獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死！　副駕女友驚嚇無法接受
想搭包機飛美國！　林子偉無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗
台南Josh狂讚韓國先發「速度戰幾乎不可行」!　球迷：拜託發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

高雄女外出買宵夜遭毒駕撞死！夫接噩耗崩潰　惡駕駛背景曝

獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死　副駕女友驚嚇無法接受

豐原驚悚對撞！17歲少年無照騎車遭撞翻送醫　小貨車疑闖紅燈

假日效應！中華隊背水一戰韓國　運彩投注金額上看2億元　

北車前「內褲男」車道狂奔！警壓制管束　附近搜出毒品注射器

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

台灣燈會散場人龍如「貪食蛇」　168縣道塞爆近8公里！

快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

高雄女外出買宵夜遭毒駕撞死！夫接噩耗崩潰　惡駕駛背景曝

獨／19歲空軍志願役下車查看竟遭壓死　副駕女友驚嚇無法接受

豐原驚悚對撞！17歲少年無照騎車遭撞翻送醫　小貨車疑闖紅燈

假日效應！中華隊背水一戰韓國　運彩投注金額上看2億元　

北車前「內褲男」車道狂奔！警壓制管束　附近搜出毒品注射器

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

台灣燈會散場人龍如「貪食蛇」　168縣道塞爆近8公里！

快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡

從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀　心態太強陸網服了

伊朗高官躲「黎巴嫩飯店」！遭以色列鎖定開轟　釀4死、10傷

用眼過度霧茫茫？簡單護眼習慣一次看：適度眨眼有幫助

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

拍紀錄片緬懷彭婉如　民進黨：讓更多優秀女性站上政治舞台

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

漁村女力領航！金山漁會朱麗鑾深耕35年　翻轉北海岸漁港風華

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」：連喊投降的人都沒有

高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝　酒駕男闖陣頭犯眾怒

不斷更新／張育成炸裂！中華隊2局先馳得點

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

社會熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡

快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

國道北上晚間自撞！駕駛、乘客雙雙送醫

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

貨車過高「電線號誌桿」倒地　全線封閉

更多熱門

相關新聞

五股3車連環撞　又是毒駕釀禍

五股3車連環撞　又是毒駕釀禍

新北市五股區昨天（6日）傍晚正值下班時間，新五路二段一處路口發生3輛汽車擦撞事故。其中一名挨撞的駕駛下車查看，發現肇事的司機竟毫無意識坐在車上，連忙撥打119協助處理，警消順利將司機喚醒救出後，警方實施唾液篩檢，發現肇事司機涉嫌毒駕，目前全案依公共危險偵辦。

國1台南安定出口匝道追撞事故小貨車撞大貨車2人受傷送醫

國1台南安定出口匝道追撞事故小貨車撞大貨車2人受傷送醫

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

最暖女師生前義舉曝　校方公開信悼念惹淚水

最暖女師生前義舉曝　校方公開信悼念惹淚水

暖心女師遭毒駕撞死！　23歲賓士男黑歷史曝光

暖心女師遭毒駕撞死！　23歲賓士男黑歷史曝光

關鍵字：

標籤:高雄車禍毒駕重機事故公共危險追撞

讀者迴響

熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

倒春寒！　又要跌破10℃

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

韓國輸日本仍獲好評

斷交後首位閣揆赴日　背後2人牽線促成

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面