陸面對風高浪急國際局勢　王毅：元首外交是中國外交「定盤星」

▲2026大陸兩會，外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部長王毅今（8）日舉行中外記者會，談及中國外交重點，以及今年元首外交的國際戰略重心。王毅指出，元首外交是中國外交的「定盤星」，越來越多國家認識到，習近平主席親自擘畫指揮的中國外交，為動蕩世界提供了最寶貴的穩定性和確定性，成為全球亂局中不可替代的中流砥柱。

王毅今8日主持「外交主題」中外記者會，他的開場白首先指出，今天的世界百年變局加速演進，變革動亂相互交織，戰爭衝突此起彼伏，今天的中國強國建設快馬加鞭，民族復興勢不可擋，國際影響與日俱增。

王毅指出，以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國外交圍繞「黨和國家中心任務，學習習近平外交思想科學知識，堅定捍衛國家的主權、安全發展利益，堅定維護國際法治和公平正義，堅定反對一切單邊行徑和強權霸凌，堅定恪守並履行應盡的國際義務，堅定站在歷史前進的正確演變，作為世界上最重要的和平力量、穩定力量、正義力量，我們對人類的前途充滿信心，我們願意同一切志同道合的國家一道，朝著構建人類命運共同體的崇高目標，不斷續寫和平、發展、合作、共贏的中央的時代篇章。

接著大陸官媒《央視》當家主播康輝首先提問，「元首外交繼續發揮決定性的作用，您能否再具體介紹一下過去一年元首外交取得了哪些重要的成果同時我們也注意到2020年開年以來，習近平主席以多種形式同多國領導人保持著密切的溝通，所以也很關心在新的一年當中，中國的元首外交還會有哪些新的看點，新的重點？」

王毅表示，面對風高浪急的國際局勢，元首外交是中國外交的「定盤星」。過去一年，面對風高浪急的國際局勢，習近平主席開展了波瀾壯闊的元首外交，塑造了一個個重要歷史時刻。過去一年來習近平主席開創了大國對話協調的新世界，出訪東南亞、俄羅斯、中亞和韓國，鞏固周邊主持上海合作組織天津峰會和中國拉共體論壇，匯聚了全球南方大團結的新動能，出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的系列活動，發出了捍衛和平與正義的新強音。

王毅提出，近年來國際社會通過元首外交，更加瞭解了中國，走進了中國，也更加信任和期待中國。越來越多的國家認識到習近平主席親自謀劃指揮的中國外交，為動蕩世界提供了最寶貴的穩定性和確定性，成為全球亂局中不可替代的中流砥柱，尤其是習近平主席提出的系列重要倡議和理念，展現出卓越的戰略遠見和正確方向。

王毅介紹習近平今年外交重點，包括亞太經合組織領導人非正式會議，第二屆中國阿拉伯國家峰會等重大的主場外交，且將開展數起重要的出訪，將推動中國與世界的關係朝著更加積極的方向邁進，必將推動人類命運共同體建設開闢新的境界，也必將推動中華民族為世界的和平與發展事業作出新的貢獻。