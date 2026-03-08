　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳光復會睜眼、手腳也有反應　2寶貝女兒留職停薪守護爸爸

▲▼澎湖縣長陳光復的社群平台，在三八婦女節這一天，分享了他跟老婆、2個寶貝女兒在2014年時的合照。（圖／陳光復臉書）

▲澎湖縣長陳光復的社群平台，在三八婦女節這一天，分享了他跟老婆、2個寶貝女兒在2014年時的合照。（圖／陳光復臉書）

記者陶本和／台北報導

澎湖縣長陳光復過年期間重摔昏迷，一度失去呼吸心跳，目前仍在病房接受治療當中。在三八婦女節的這一天，陳光復的官方社群帳號，分享了陳光復與妻子、2位寶貝女兒於2014年的合照，他的兩個女兒也向所有關心陳光復的朋友們報平安，她們在爸爸耳邊，傳達著大家的關心及家鄉的訊息，陳光復會睜眼，好似要回應什麼，手腳也有動作反應。

陳光復的官方社群平台8日上午發出一張照片，是2014年所拍，一直印在縣長夫人吳淑瑾的名片上。粉專表示，淑瑾媽媽說，這是要感謝光復爸爸一直照顧著全家人，爸爸是全家人的依靠。

粉專表示，今天是三八婦女節，兩個女兒選擇了留職停薪，放下了手邊工作，決定要守護著爸爸，「Daddy，我們要好好照顧您，做您的依靠，希望您早日康復，回歸昔日的生活」。

粉專指出，力帆與怡清要向所有關心爸爸的鄉親朋友們報平安。病床邊，她們在爸爸耳邊，傳達著大家的關心及家鄉的訊息，陳光復會睜眼，好似要回應什麼，手腳也有動作反應。

粉專表示，感謝上帝，​復元之路需要耐心，遵循醫囑，按部就班地努力中，也謝謝澎湖鄉親的溫暖，讓家人能專心陪著光復爸爸走這段復健之路。在婦女節這個特別的日子，向每一位在崗位上、在家庭裡堅韌付出的女性致敬。

陳光復會睜眼、手腳也有反應　2寶貝女兒留職停薪守護爸爸

