轟卓榮泰喊窮還包機東京看球　邱鎮軍背脊發冷：刷新對財政紀律認知

▲立委邱鎮軍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）5日於日本東京巨蛋開打，中華隊昨日對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援。行政院對此表示，這是卓榮泰私人行程，趁假日當天來回。對此，藍委邱鎮軍今（8日）表示，卓榮泰親自示範什麼叫做「格局」，簡直是私人行程的天花板，讓他感到脊梁發冷，因為當行政團隊在立法院對著國家預算錙銖必較、大聲喊窮時，院長在東京巨蛋的應援卻顯得如此從容，確實刷新了全民對財政紀律的認知。

邱鎮軍8日在臉書表示，當全國百姓還在為生活奔波、盯著超市漲價標籤猶豫，或為了省幾塊機票錢在半夜搶廉航特價時，卓榮泰親自示範了什麼叫做「格局」，這場說走就走的「東京快閃」，簡直是私人行程的天花板。看到這場驚天動地的「東京奇蹟」，他感到的不是熱血，而是脊梁發冷的荒謬。當行政團隊在立法院對著國家預算錙銖必較、大聲喊窮時，院長在東京巨蛋的應援卻顯得如此從容，這種「台上要百姓共體時艱，台下包機東京看球賽」的高級排場，確實刷新了全民對財政紀律的認知。

邱鎮軍說，「當我們拖著行李，在桃園機場排隊一兩小時等出關時，院長卻能輕便地踏進 空軍松指部 的專機停機坪。這不只是效率，更像是一種讓私人假日也能享有國軍級隱私與禮遇的體貼。只是當行政院將此定調為，『私人行程』，卻由軍事管制區起降，行政中立與公器私用之間的法律界線，也開始顯得有些模糊」。

「交通工具要霸氣 這張神祕帳單，到底是誰付錢？」邱鎮軍表示，誰說私人出國只能擠紅眼班機、精算行李重量？這趟應援被媒體發現是包機前往東京，確實稱得上對球員最高規格的應援。更微妙的是，卓院長至今仍未正面說明，這趟高額包機是否由其 「私人負擔」，還是其實是全民一起幫院長完成這場豪華應援？畢竟這背後不只是機票，而是包機費用、東京機場規費，以及整趟航程的各項飛行成本，只是看起來，在 「台日友好」 的氛圍裡，這些似乎都不叫錢。

邱鎮軍也說，但最令人嘆為觀止的，還是名義的自由切換，民進黨立委表示，這是 「54 年來首位閣揆訪日」的外交突破，但當外界開始追問包機費用與資源使用時，行政院又迅速表示，這只是 「私人行程」，於是，需要光環的時候，它是國家代表；需要避開預算的時候，它又回到了個人休假。宣傳時是外交，監督時是私人，這樣的定義彈性，確實令人佩服，看來卓院長不只懂球，也很懂行政魔法，卓院長快閃東京5小時，飛機幾乎成了卓院長的跨國高鐵班車，只是這趟「高鐵」，後面跟著的，還有飛機油料、航務調度、隨行國安維安與駐外人員的接待與協調，當政府一方面宣導節能減碳、呼籲人民共體時艱，另一方面卻動用高成本、高耗能的包機完成一場私人應援。